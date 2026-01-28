Стати на військовий облік тепер можна у «Резерв+»: покрокова інструкція

Стати на облік онлайн можна лише тим, хто робить це вперше

Міноборони: Сервіс робить процес постановки на облік простим і зрозумілим для призовників та військовозобов’язаних

Стати на військовий облік без ТЦК і медоглядів тепер доступно онлайн. Зробити це можна у застосунку «Резерв+» за кілька кліків, навіть з-за кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Сервіс робить процес постановки на облік простим і зрозумілим для призовників та військовозобов’язаних, без поїздок, черг та паперової тяганини», – йдеться у повідомленні.

Хто може стати на облік онлайн

Юнаки 2009 року народження – лише до 31 липня.

Чоловіки 25-59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України, якщо: раніше не стояли на обліку; мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).

«Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше. Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто», – наголошує Міноборони.

Як стати на облік у «Резерв+»

Встановіть застосунок «Резерв+» або оновіть його до останньої версії.

Авторизуйтеся у застосунку.

Оберіть функцію «Стати на облік».

Дочекайтеся автоматичного опрацювання запиту. Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться статусом «призовник» для громадян 17-24 років або «військовозобов’язаний» – для чоловіків 25-59 років.

Нова функція «Резерв+» дозволяє:

Швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду;

Зробити це з будь-якої точки світу;

Підвищити швидкість та якість ведення обліку;

Розвантажити ТЦК та СП від рутинної роботи.

Нагадаємо, застосунок «Резерв+» надсилатиме сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту».

Як повідомлялося, Міноборони оновило застосунок «Резерв+». Відтепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника.