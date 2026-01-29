РФ використовує Starlink на БпЛА: Міноборони та SpaceX взялися розв'язувати проблему

Федоров: Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору

Міноборони разом зі SpaceX уже розв'язують проблему використання Starlink на російських БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

«Через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми. Вдячний президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації», – зауважив Федоров.

Міністр оборони наголосив: «Рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої держави. Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст».

Нагадаємо, Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX. На знімках, які отримало ЗМІ, видно супутникову антену, де залишились серійні номери.

Як повідомлялося, у Дніпрі зафіксували російський дрон, яким окупанти керували через супутникову систему Starlink.