Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 13 лютого 2026 року

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у стратегічній зустрічі з партнерами в «Берлінському форматі». Міноборони проводить тестування нової функції. Адвокат Євген Пронін розповів деталі слухання суду по справі Владислава Гераскевича. 

«Главком» склав добірку головних подій 13 лютого:

Зеленський провів зустріч із партнерами в Берлінському форматі

Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року фото 1

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у стратегічній зустрічі з партнерами в «Берлінському форматі». Головними темами обговорення стали термінове відновлення української енергосистеми після масованих атак РФ та розширення програм спільного виробництва зброї у межах ініціатив PURL та SAFE.

МОК звинуватив Гераскевича у «надмірній підтримці України»

Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року фото 2

Спортивний арбітражний суд (CAS) завершив слухання у справі українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026 за використання «шолома пам’яті». Під час засідання представники Міжнародного олімпійського комітету (МОК) висунули атлету низку абсурдних звинувачень, називаючи його патріотичну позицію політичною пропагандою.

У «Резерв+» з’явиться нова відстрочка для багатодітних батьків – Міноборони

Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року фото 3

Незабаром українці зможуть оформити в застосунку «Резерв+» відстрочку незалежно від сімейного стану, йдеться про батьків, що мають декілька дітей від різних шлюбів. 

Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0»

Сьогодні, 13 лютого, президент Володимир Зеленський відвідав у Німеччині новий виробничий майданчик QFI, на якому виготовляють дрони для України. Там відбулася передача першого дрона «Лінза 3.0». Про це повідомляє «Главком » з посиланням на допис президента України. 

Повідомляється, що дрон «Лінза 3.0» розробила українська компанія Frontline Robotics, яка займається виробництвом QFI у Німеччині. 

Українці зможуть подавати заявки для отримання виплат на дітей онлайн

Подати заяву на отримання «дитячих» виплат можна буде дистанційно. Нова послуга з’явиться вже найближчим часом. 

Міністр соцполітики повідомив, що онлайн послуга вже розробляється. «Щодо безпосередньо подачі онлайн, ми зараз з колегами працюємо щодо технічної можливості такої подачі, такої заяви», – заявив Денис Улютін.

За словами міністра, подання заявки на отримання дитячих виплат стане доступною для українців вже найближчим часом.

