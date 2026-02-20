Міноборони спростило процедуру забезпечення підрозділів ЗСУ пальним: що зміниться

Половина заявок на пальне у Збройних Силах України тепер виконуються менш ніж за добу завдяки впровадженню цифрової системи Управління логістичним забезпеченням

Міністерство оборони України офіційно запровадило новий механізм забезпечення підрозділів пально-мастильними матеріалами. Головна мета реформи – позбутися паперової тяганини та пришвидшити дозаправку бойової техніки на передовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Згідно з повідомленням Міноборони, відтепер процедура отримання та обліку пального стала значно простішою.

«Понад 50% заявок на пальне тепер виконуються менш ніж за добу. Завдяки впровадженню цифрової системи управління логістичним забезпеченням за напрямком паливно-мастильних матеріалів», – йдеться у повідомленні.

Міноборони запустило систему за напрямком вже в 600 військових частинах.

Тепер усі заявки на пальне проходять через єдину цифрову систему. Вона враховує комплексну структуру Збройних Сил: налаштовано понад 100 варіантів маршрутів погодження, а кожна заявка проходить через один або кілька органів військового управління.

«Це забезпечує чіткий контроль і відповідальність на кожному етапі», – пояснюють у міністерстві.

Командирам підрозділів також дозволили самостійно списувати пальне (до певної суми), використане під час бойових дій, за спрощеним актом. Це усуває необхідність чекати на погодження від вищих інстанцій тижнями.

«Наша мета – зробити так, щоб командир думав про бойове завдання, а не про те, де взяти чергову печатку на накладну для солярки», – зазначили у відомстві.

