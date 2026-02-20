Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Міноборони спростило процедуру забезпечення підрозділів ЗСУ пальним: що зміниться

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони спростило процедуру забезпечення підрозділів ЗСУ пальним: що зміниться
Міноборони запустило систему управління логістичним забезпеченням у 600 військових частинах
фото з відкритих джерел

Половина заявок на пальне у Збройних Силах України тепер виконуються менш ніж за добу завдяки впровадженню цифрової системи Управління логістичним забезпеченням

Міністерство оборони України офіційно запровадило новий механізм забезпечення підрозділів пально-мастильними матеріалами. Головна мета реформи – позбутися паперової тяганини та пришвидшити дозаправку бойової техніки на передовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Згідно з повідомленням Міноборони, відтепер процедура отримання та обліку пального стала значно простішою. 

«Понад 50% заявок на пальне тепер виконуються менш ніж за добу. Завдяки впровадженню цифрової системи управління логістичним забезпеченням за напрямком паливно-мастильних матеріалів», – йдеться у повідомленні.

Міноборони запустило систему за напрямком вже в 600 військових частинах. 

Тепер усі заявки на пальне проходять через єдину цифрову систему. Вона враховує комплексну структуру Збройних Сил: налаштовано понад 100 варіантів маршрутів погодження, а кожна заявка проходить через один або кілька органів військового управління.

«Це забезпечує чіткий контроль і відповідальність на кожному етапі», – пояснюють у міністерстві.

Командирам підрозділів  також дозволили самостійно списувати пальне (до певної суми), використане під час бойових дій, за спрощеним актом. Це усуває необхідність чекати на погодження від вищих інстанцій тижнями.

«Наша мета – зробити так, щоб командир думав про бойове завдання, а не про те, де взяти чергову печатку на накладну для солярки», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Міноборони розкрило, яку частку потреб армії забезпечує український ОПК. Виявляється, що вітчизняні зброярі забезпечують понад 50% усіх потреб Сил оборони в озброєнні та техніці. Український оборонно-промисловий комплекс за роки повномасштабної війни продемонстрував безпрецедентний стрибок, збільшивши виробничі спроможності у 50 разів – із $1 млрд у 2022 році до $50 млрд у 2026-му. 

Читайте також:

Теги: Міноборони війна бензин ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва говорить з Трампом мовою великого бізнесу
Хрестик і 12 трильйонів для Трампа
Сьогодні, 14:04
РФ з початку війни втратила 11 682 танки
Втрати ворога станом на 19 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:39
За словами Рубіо, Трамп протягом року намагався з’ясувати, чи може Вашингтон стати посередником у переговорах для досягнення миру
Рубіо пояснив роль США у російсько-українській війні
15 лютого, 18:35
Лукашенко заявляє, що Білорусь уже налагодила виробництво власних патронів і хоче виготовляти постріли для гранатометів
Лукашенко заявляє про початок виробництва снарядів для артилерії і «Градів»: як це позначиться на Україні
10 лютого, 15:12
7 лютого зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на трьох локаціях
Ворог запустив понад 400 дронів і ракет по Україні: наслідки атаки
7 лютого, 10:59
За словами Сирського, у середньому ворог щодоби втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців
Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь
6 лютого, 12:00
У 2023 році Зіядзаде став чемпіоном Північно-Західного федерального округу Росії.
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого боксера, який був засуджений за зберігання гашишу
5 лютого, 12:21
У Парижі відбудеться виставка, присвячена українському мистецтву та війні
У Парижі відбудеться виставка, присвячена українському мистецтву та війні
30 сiчня, 19:24
Зеленський попередив про російську удари
Зеленський попередив українців про загрозу удару РФ
28 сiчня, 21:13

Економіка

Міноборони спростило процедуру забезпечення підрозділів ЗСУ пальним: що зміниться
Міноборони спростило процедуру забезпечення підрозділів ЗСУ пальним: що зміниться
ЄС готує закон про перезапуск промисловості на тлі конкуренції з Китаєм і США
ЄС готує закон про перезапуск промисловості на тлі конкуренції з Китаєм і США
«Укрзалізниця» переходить до моделі PSO: уряд виділив бюджетне фінансування для пасажирських перевезень
«Укрзалізниця» переходить до моделі PSO: уряд виділив бюджетне фінансування для пасажирських перевезень
МВФ розгляне нову програму для України на $8,1 млрд – Reuters
МВФ розгляне нову програму для України на $8,1 млрд – Reuters
Чому відключення є, а суми в платіжках ростуть: у Yasno розставили крапки над «і»
Чому відключення є, а суми в платіжках ростуть: у Yasno розставили крапки над «і»
Продаж санкційних активів. Свириденко повідомила, які об’єкти першими підуть з молотка
Продаж санкційних активів. Свириденко повідомила, які об’єкти першими підуть з молотка

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua