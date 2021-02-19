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    Разом нас не багато – Держстат порахував українців

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    Українців поменшало на кілька сотень тисяч у порівнянні з 2019 роком - Разом нас не багато – Держстат порахував українців
    Українців поменшало на кілька сотень тисяч у порівнянні з 2019 роком
    Ілюстраційне фото

    Кількість померлих перевищує кількість новонароджених

    В Україні поменшало громадян. Тепер українців 41 мільйон. Це на 300 тисяч менше у порівнянні з 2019 роком. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, яка провела підрахунок населення.

    Але є і хороші новини – зросла народжуваність. Минулого року на світ з'явилися 293 тисячі дітей, тоді як роком раніше на 5% менше.

    Водночас, зросла і смертність. Від початку року померли понад 323 тисячі громадян.

    «Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю
    живонароджених: на 100 померлих – 49 живонароджених», – йдеться в повідомленні.

    Покращилася ситуація з міграцією. До України приїхало на 10 тисяч осіб більше, ніж виїхало.

    Як повідомлялося, Україна готується перейти до перепису населення за реєстрами.

    Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році.За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт з переписом населення необхідно понад 7,2 млрд грн. Із цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

    В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний склад населення.

    Теги: державна служба Держстат Україна перепис населення населення
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