Парад в Сибіру шокує. Відео

Єгор Голівець
Парад у Сибіру перетворився на ходу родичів учасників «СВО»
На тлі війни та втрат Росія провела паради без техніки, а на вулиці вивели лише військових і ретроавтомобілі, а й жінок, чиї чоловіки вбивають українців

У Росії до параду «побєдобєсія» провели військові паради у десятках міст Сибіру та Далекого Сходу. У багатьох випадках урочистості більше нагадували демонстрацію людського ресурсу, ніж військової сили. У Читі вперше центральною площею окремою колоною провели дружин і матерів учасників так званої «СВО», а в низці міст паради відбулися взагалі без військової техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Після цього центральною площею пройшли військовослужбовці центрального військового округу РФ, підрозділи ППО та ракетних військ стратегічного призначення, курсанти військових училищ, представники Росгвардії, МНС та МВС.

Загалом у заході взяли участь близько 1,3 тисячі осіб, серед яких понад 150 учасників війни проти України. Водночас військову техніку на парад у Новосибірську цього року вирішили не виводити. Після завершення ходи на площу винесли збільшену копію «прапора перемоги» та організували проїзд ретроавтомобілів.

Нагадаємо, що у столиці країни-агресора розпочався військовий парад. На трибунах поруч із російським диктатором Володимиром Путіним традиційно з’явився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Попри спробу продемонструвати єдність та міць, захід проходить в умовах максимальних заходів безпеки та очевидного дефіциту сучасної техніки.

 

