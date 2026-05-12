Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Мільйони живуть у кредит до зарплати: росіяни стрімко біднішають

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Мільйони живуть у кредит до зарплати: росіяни стрімко біднішають
Загальна заборгованість росіян уже сягнула близько 45 трильйонів рублів
фото: Shutterstock

У РФ стрімко зростає кількість самозайнятих

Росія стрімко біднішає й дедалі частіше змушена жити «в кредит до зарплати». Попри заяви Кремля про нібито успішне скорочення бідності, економічна реальність свідчить про інше: боргове навантаження на населення зростає, купівельна спроможність падає, а розрив між офіційною статистикою та фактичним рівнем життя лише поглиблюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Загальна заборгованість росіян уже сягнула близько 45 трильйонів рублів. Кредити вже беруть не на великі покупки, а для покриття базових витрат, щоб «дожити до зарплати», – йдеться у повідомленні.

Офіційно рівень бідності в Росії становить близько 6,5% населення, однак ці дані ґрунтуються на заниженому прожитковому мінімумі – приблизно 17 тис. рублів. Натомість самі росіяни вважають порогом бідності дохід майже утричі вищий – близько 50 тис. рублів на людину. Така різниця, як наголошує розвідка, вкотре демонструє суттєве применшення Кремлем реальних масштабів соціально-економічних проблем.

«Ситуацію погіршують інфляція, санкції та мілітаризація економіки, через що навіть базові витрати стають дедалі менш передбачуваними. У результаті навіть ті домогосподарства, які формально не вважаються бідними, опиняються у фінансово вразливому становищі», – додається у заяві.

Зокрема, на цьому тлі стрімко зростає кількість самозайнятих. Нині це понад 15 мільйонів осіб (+26,8% за 2025 рік). Проте експерти наголошують: це не свідчення підприємницької активності, а радше вимушений крок для виживання. Росіяни переходять у самозайнятість через нестачу гідних вакансій, низькі зарплати та небажання бізнесу розширювати штат.

«Самозайнятість здебільшого зосереджена у сфері послуг і дрібного бізнесу, що не створює значного економічного ефекту. Такий формат дає змогу отримати мінімальний дохід, але не здатен замінити розвиток виробництва і забезпечити довгострокове економічне зростання», – підсумувала розвідка.

Як повідомлялося, реальні доходи росіян у першому кварталі 2026 року зросли лише на 1,5% – після майже 7% торік. Причина – обвал підприємницьких доходів, який не перекриває жодне підвищення зарплат у бюджетній сфері чи оборонці.

До слова, банк Росії вчергове знизив базову відсоткову ставку – з 15% до 14,5%. Цей крок став реакцією на публічну критику Володимира Путіна, який висловив невдоволення повільним відновленням економіки.

Читайте також:

Теги: росія росіяни економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерти МАГАТЕ оцінили наслідки ударів РФ по енергосистемі
МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми
8 травня, 18:28
У російській столиці готуються до безпрецедентних обмежень роботи мобільних мереж у період травневих свят
Росія офіційно оголосила про вимкнення мобільного інтернету в Москві на 9 травня
7 травня, 09:23
З'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді проводиться раз на п'ять років
Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії
4 травня, 08:21
Захарова заявила, що Київ «не може диктувати умови»
Росія висунула Україні низку ультиматумів для завершення війни
29 квiтня, 04:47
Українські дронарі нищать ворожу техніку
Сили безпілотних систем спалили вісім одиниць ворожої техніки на Лиманському напрямку (відео)
23 квiтня, 08:16
НПЗ у Туапсе зупинився після атаки дронів
Росія вводить держплан через удари по НПЗ: під контроль беруть бензин і ціни
22 квiтня, 03:45
У Швеції повідомили про спробу атаки на теплоелектростанцію
Росія дісталася до Швеції. Хакери атакували теплоелектростанцію
15 квiтня, 14:07
Кремль ігнорує міжнародне право у відносинах з Києвом
Гарантії безпеки для Росії: чому це означає зникнення України
15 квiтня, 07:59
16-річне правління Орбана завершилося
Кінець епохи Орбана: чого чекати далі Україні та ЄС
13 квiтня, 21:21

Економіка

Мільйони живуть у кредит до зарплати: росіяни стрімко біднішають
Мільйони живуть у кредит до зарплати: росіяни стрімко біднішають
Індія відмовилась від російського скрапленого газу – Reuters
Індія відмовилась від російського скрапленого газу – Reuters
Північна Корея заробила половину ВВП на допомозі Росії у війні проти України
Північна Корея заробила половину ВВП на допомозі Росії у війні проти України
Євросоюз готує нові санкції проти РФ: Politico оприлюднило перелік обмежень
Євросоюз готує нові санкції проти РФ: Politico оприлюднило перелік обмежень
Трамп зобов’язав федеральні агентства закуповувати лише американську продукцію
Трамп зобов’язав федеральні агентства закуповувати лише американську продукцію
Нетаньягу заявив, що фінансова підтримка Ізраїлю з боку США буде «зведена до нуля»
Нетаньягу заявив, що фінансова підтримка Ізраїлю з боку США буде «зведена до нуля»

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua