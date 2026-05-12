Мільйони живуть у кредит до зарплати: росіяни стрімко біднішають

У РФ стрімко зростає кількість самозайнятих

Росія стрімко біднішає й дедалі частіше змушена жити «в кредит до зарплати». Попри заяви Кремля про нібито успішне скорочення бідності, економічна реальність свідчить про інше: боргове навантаження на населення зростає, купівельна спроможність падає, а розрив між офіційною статистикою та фактичним рівнем життя лише поглиблюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Загальна заборгованість росіян уже сягнула близько 45 трильйонів рублів. Кредити вже беруть не на великі покупки, а для покриття базових витрат, щоб «дожити до зарплати», – йдеться у повідомленні.

Офіційно рівень бідності в Росії становить близько 6,5% населення, однак ці дані ґрунтуються на заниженому прожитковому мінімумі – приблизно 17 тис. рублів. Натомість самі росіяни вважають порогом бідності дохід майже утричі вищий – близько 50 тис. рублів на людину. Така різниця, як наголошує розвідка, вкотре демонструє суттєве применшення Кремлем реальних масштабів соціально-економічних проблем.

«Ситуацію погіршують інфляція, санкції та мілітаризація економіки, через що навіть базові витрати стають дедалі менш передбачуваними. У результаті навіть ті домогосподарства, які формально не вважаються бідними, опиняються у фінансово вразливому становищі», – додається у заяві.

Зокрема, на цьому тлі стрімко зростає кількість самозайнятих. Нині це понад 15 мільйонів осіб (+26,8% за 2025 рік). Проте експерти наголошують: це не свідчення підприємницької активності, а радше вимушений крок для виживання. Росіяни переходять у самозайнятість через нестачу гідних вакансій, низькі зарплати та небажання бізнесу розширювати штат.

«Самозайнятість здебільшого зосереджена у сфері послуг і дрібного бізнесу, що не створює значного економічного ефекту. Такий формат дає змогу отримати мінімальний дохід, але не здатен замінити розвиток виробництва і забезпечити довгострокове економічне зростання», – підсумувала розвідка.

Як повідомлялося, реальні доходи росіян у першому кварталі 2026 року зросли лише на 1,5% – після майже 7% торік. Причина – обвал підприємницьких доходів, який не перекриває жодне підвищення зарплат у бюджетній сфері чи оборонці.

До слова, банк Росії вчергове знизив базову відсоткову ставку – з 15% до 14,5%. Цей крок став реакцією на публічну критику Володимира Путіна, який висловив невдоволення повільним відновленням економіки.