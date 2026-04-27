На окупованій Херсонщині ворог готує дітей до майбутньої служби в каральних органах

Кремль масштабує мілітаризацію дітей на Херсонщині

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники прискорюють створення замкненої системи підготовки майбутніх силовиків. Лише за останній рік кількість кадетських класів під патронатом Слідчого комітету Росії зросла до 20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Центру національного спротиву.

Повідомляється, що окупаційна адміністрація у Генічеську, Новотроїцькому, Скадовську та інших містах виконує пряме політичне замовлення Кремля та партії «Єдина Росія». Процесом керує окупаційне «Міністерство освіти» спільно зі Слідчим комітетом РФ.

Як працює система:

Російські слідчі особисто готують методички , тексти «клятв кадетів» та навчальні програми, такі як «Юний слідчий» та «Основи державної служби».

Протягом 2025–2026 років мережа таких класів розширилася більш ніж удвічі, охоплюючи все більше шкіл на загарбаних територіях.

Заступник голови окупаційного уряду Сергій Черевко виправдовує мілітаризацію дітей «зменшенням рівня правопорушень» у школах, де впроваджено кадетську муштру.

«Реальна мета – заманити випускників до вишів силових відомств РФ, обіцяючи пріоритетне право вступу. Таким чином Росія формує замкнену мілітарну систему: зі шкільної парти вона готує майбутніх слідчих, військових, співробітників Росгвардії та МВС⁩», – йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

«Главком» писав, що російські загарбники продовжують використовувати захоплений міжнародний дитячий центр «Артек» у Криму для пропаганди та підготовки майбутніх кадрів для своєї армії. Окупанти організували у таборі «освітні курси» з управління безпілотниками для школярів. У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що підлітків у таборі навчатимуть управлінню дронами.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України повідомила про масштабну та примусову мілітаризацію вищих навчальних закладів у Росії. Кремль перетворює університети на інструменти мобілізації, де студентів замість навчання масово вербують на війну.