Сибіга заявив про переломний момент у війні

Ростислав Вонс
Глава українського МЗС взяв участь у неформальному засіданні Ради Україна–НАТО
За словами дипломата, Україна тримає оборону, а чисельна перевага Росії більше не є вирішальним фактором

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час неформальної зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС заявив, що у російсько-українській війні настає переломний момент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережах.

За словами дипломата, Україна вже не лише просить партнерів про допомогу, а сама є важливим учасником європейської безпеки. Сибіга наголосив, що Україна «тримає лінію», а людські ресурси Росії більше не є вирішальною перевагою. Він також підкреслив, що тиск на Москву зростає.

Очільник МЗС закликав країни НАТО активніше інвестувати в оборону України, назвавши це внеском у майбутній мир. Він підкреслив, що для досягнення миру потрібні три ключові елементи: дипломатія, тиск і сила.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що один день повномасштабної війни коштує Україні приблизно $450 млн. За словами Сибіги, через масштабні бойові дії та потреби оборони витрати України залишаються колосальними навіть на четвертому році війни.

Водночас значна частина фінансування українських військових потреб забезпечується за рахунок допомоги західних партнерів. Йдеться як про пряме фінансування бюджету, так і про постачання озброєння, техніки та боєприпасів.

До слова, Україна не погодиться на жодні ініціативи, що передбачають поступки територіальною цілісністю чи суверенітетом. Відповідаючи на запитання про те, який мир буде прийнятним для українського суспільства, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що він має бути справедливим і сталим.

