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Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)
Лобіст УПЦ (МП) і колега Такера Карлсона прибув до Києва
фото: Духовний фронт України

Майже одразу з залізничного вокзалу Амстердама повезли на зустріч з очільником УПЦ (МП) митрополитом Онуфрієм

У вівторок, 20 лютого, до Києва прибув Роберт Амстердам – лобіст Української православної Церкви (в єдності з Московським патріархатом), адвокат Вадима Новинського. Українські клієнти Амстердама тримають його візит у цілковитій таємниці, повідомляє «Духовний Фронт України».

За даними джерел «Духовного Фронту України» у Державній прикордонній службі, Амстердам перетнув українсько-польський кордон близько п’ятої ранку 20 лютого і потягом прибув до Києва. Майже одразу з залізничного вокзалу Амстердама повезли на зустріч з очільником УПЦ (МП) митрополитом Онуфрієм (Березовським) до резиденції у Феофанії.

«Можна не сумніватися, що говорили вони про «гонєнія» – Онуфрій передав Амстердаму матеріали, зібрані у наказовому порядку по єпархіях УПЦ (МП). Цілком очікувано, що Амстердам та УПЦ (МП) у найближчому майбутньому використають цю інформацію для провокативної медійної кампанії», – повідомляє «Духовний Фронт України».

У першій половині дня середи, 21 лютого, мала відбутися зустріч Амстердама з «українськими медійниками». Як пише «ДФ», на цю зустріч запрошували лише «зручні» медіа. Також запланована зустріч Амстердама з низкою народних депутатів України, зокрема Артемом Дмитруком, який виступає проти ухвалення закону про заборону релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресоркою, та вносить застави за кліриків УПЦ (МП), які перебувають під слідством.

«На зустрічі із народними депутатами Амстердам планує презентувати якийсь «юридичний аналіз» проєкту закону про заборону релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресоркою, щоб домогтися відкладення розгляду цього документу Верховною Радою», – йдеться у публікації.

Візит Амстердама до Києва триватиме, щонайменше, до п’ятниці, 23 лютого.

Теги: адвокат слідство кордон Московська церква в Україні

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