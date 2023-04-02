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Ексдепутат Новинський провів недільну службу у російській церкві Цюріха

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ексдепутат Новинський провів недільну службу у російській церкві Цюріха
Новинський заявив, що події в Лаврі, договір на оренду якої з УПЦ (МП) добіг кінця, «засновані на брехні й маніпуляціях»
фото: скріншот із відео

На запитання, чим він наразі займається, колишній нардеп відповів, що «працює на мир в Україні»

На недільній службі у найбільшій російській православній церкві Цюріха 2 квітня служив Вадим Новинський – про це повідомила кореспондентка «Радіо Свобода».

Йдеться про «Храм Воскресения Христова» РПЦ в самому центрі Цюриха, який освячував голова Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) 15 грудня 2002 року.

Навколо церкви висять українські прапори і портрет Зеленського.

Новинський розповів, що зараз ніде не живе, до Швейцарії приїхав з Німеччини. Повертатися до України, щоб підтримати намісника Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя), наразі не планує, бо, за його словами, на нього заведені кримінальні справи.

На запитання, чим він наразі займається, відповів, що «працює на мир в Україні».

Разом із тим Новинський заявив, що події в Лаврі, договір на оренду якої з УПЦ (МП) добіг кінця, «засновані на брехні й маніпуляціях», звинувативши в причетності до них Службу безпеки України.

«Проходять обшуки в монастирях, підкидаються докази, підтасовуються факти, на брехні ґрунтуються свідчення лжесвідків. І щодо архієреїв порушуються кримінальні справи. Такого не було з 1937 року», – заявив колишній народний депутат.

Він висловив думку, що УПЦ (МП) втратила право користуватися Лаврою, тому що «не пішла на умови», які висувала українська держава:

«Насправді церква вже перемогла. Вона не пробилася під владу, не пішла на умови, а умови виставлялися з боку держави. Держава хотіла, щоб ми пішли на злиття з розкольницькою структурою під назвою ПЦУ та передали відповідно добровільно всі лаври та монастирі».

Верховна Рада припинила повноваження народного депутата України Вадима Новинського в липні 2022 року.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

Нагадаємо, олігарх, екснардеп і клірик Української православної церкви (МП) Вадим Новинський оскаржує указ президента Володимира Зеленського, яким запроваджено санкції щодо окремих представників духовенства, у тому числі й стосовно нього. 12 січня до Верховного суду надійшов позов Новинського. У ньому він просить суд визнати протиправним та скасувати Указу президента від 1 грудня 2022 року №820 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Загалом до санкційного переліку потрапило 10 осіб.

Зокрема, до Новинського застосовано 12 видів санкцій, серед яких блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення державних нагород України, заборона на набуття у власність земельних ділянок та інші.

Санкції стосовно Вадима Новинського введено на п’ять років.

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