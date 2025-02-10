ДБР копає під Новинського: слідчі прийшли до парламенту

Правоохоронців цікавлять документи з особової справи колишнього нардепа

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань отримало доступ до документів, які містяться в матеріалах особової справи народного депутата України VII, VIII та IX скликань Вадима Новинського. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

Зокрема, слідство цікавлять документи, серед яких є автобіографія експолітика, копії його документів про освіту, паспорта громадянина України, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Суд дозволив ДБР ознайомитися з особовою справою Новинського та вилучити належним чином засвідченні копії документів.

За даними досудового розслідування, яке триває з січня 2023 року, правоохоронці перевіряють обставини, за яких Вадим Новинський, «підтримуючи тісні зв’язки з патріархом Московським і всієї Русі Кирилом і перебуваючи в сані протодиякона, разом з іншими невстановленими особами вчиняв дії щодо розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, а також впродовж тривалого часу систематично вживав заходи, спрямовані на сприяння терористичній діяльності очільника Московського патріархату (РПЦ)».

До того ж, як з’ясував «Главком», у липні 2024 року суд дозволив ДБР одержати документи, на підставі яких Вадима Новинського прийнято до громадянства України. Ідеться про Указ президента Віктора Януковича від 29 травня 2012 року, яким надано громадянство України Новинському «як особі, яка має визначні заслуги перед Україною».

Крім того, у матеріалах справи є згадка про «Балаклавське рудоуправління імені Горького», яке діє на окупованій території Криму. До анексії РФ пів острова вплив на фірму мав Вадим Новинський через кіпрську офшорну компанію Kagerol Holdings Limited. Після 2014-го «Балаклавське рудоуправління імені Горького» було перереєстровано у Криму за законами РФ і здійснювало поставки будматеріалів для інфраструктурних об`єктів військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, на будівництво траси «Тавриди», Керченського мосту, аеропортів «Бельбек» та «Сімферополь», а також військово-патріотичного парку культури та відпочинку Збройних сил РФ«Патріот» у Севастополі.

Як повідомляв «Главком», у середині січня 2025 року українські правоохоронці повідомили про підозру Вадиму Новинському у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України).

Нагадаємо, що 13 квітня 2023 року за матеріалами Служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.

Згодом 20 квітня 2023 року було накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.

Також підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський не зміг назвати винного в ракетних ударах по лікарні «Охматдит», клініці «Ісіда» та інших цивільних об'єктах. У своєму дописі він зазначив, що винні політики, які демонструють незговірливість.