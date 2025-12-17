Reuters: Запорізька АЕС працює на одній лінії електропередач

Якщо будуть втрачені обидві лінії електропередач, Запорізька АЕС змушена перейти на резервні дизель-генератори, що є останнім заходом для запобігання ядерній аварії

Наразі Запорізька АЕС працює в умовах критичної енергетичної вразливості, що є серйозною загрозою для ядерної безпеки

Запорізька атомна електростанція наразі отримує електроенергію лише через одну з двох зовнішніх ліній електропередач. Внаслідок військових дій інша лінія була відключена. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Попри це, рівень радіації на станції залишається в межах норми, а ремонтні роботи розпочнуться найближчим часом.

Якщо будуть втрачені обидві лінії електропередач, Запорізька АЕС змушена перейти на резервні дизель-генератори, що є останнім заходом для запобігання ядерній аварії.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори щодо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка наразі перебуває в окупації, наголосивши, що Київ не погодиться на роботу станції під контролем Росії, як цього хочуть окупанти.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна та її партнери переконані, що окупована Запорізька АЕС не зможе функціонувати під контролем Російської Федерації. Глава держави наголошував, що атомна електростанція, яка досі перебуває під тимчасовим контролем росіян, має обовʼязково повернутися під контроль України.

У листопаді Запорізька атомна електростанція вперше за шість місяців відновила доступ до резервного електропостачання з енергосистеми України.

До слова, Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що окупованій Запорізькій АЕС потрібен «особливий статус», якщо буде досягнуто мирної угоди між Росією та Україною. Гроссі вважає, що без встановлення миру зберігається загроза ядерного інциденту.