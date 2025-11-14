Головна Країна Події в Україні
Запорізька АЕС опинилася під загрозою блекауту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Запорізька АЕС опинилася під загрозою блекауту
Нещодавно станція вперше за пів року відновила доступ до резервного електропостачання з енергосистеми України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову опинилася під загрозою блекауту через втрату основної лінії живлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Енергоатом».

Зазначається, що сьогодні о 16:18 атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. Вона є основною для живлення тимчасово окупованої станції.

«Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція вперше за шість місяців відновила доступ до резервного електропостачання з енергосистеми України. Відновлення постачання стало можливим після завершення ремонту другої резервної лінії електропередачі. Роботи проводилися під час локального режиму тиші, узгодженого МАГАТЕ.

Лінія електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1» була підключена 8 листопада о 19:43 за місцевим часом. Це сталося через два тижні після відновлення роботи основної лінії 750 кВ «Дніпровська».

До слова, Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації поширила черговий фейк, аби звинуватити Україну. Окупанти заявляють про нібито підготовку нашою країною диверсії на Запорізькій АЕС.

Теги: Енергоатом блекаут Запорізька АЕС

