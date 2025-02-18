Розвідка розкрила, як Росія модернізує «Шахеди»

Окупанти намагаються налагодити виробництво аналога реактивного Shahed-238

Росія оснащує дрони-камікадзе типу «Шахед» новим видом бойової частини. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що від початку 2025 року у будові дронів розвідники зафіксували такі зміни:

новий вид бойової частини вагою 90 кг;

польотний контролер, блок розподілу потужності та акумуляторну батарею перенесено з носової частини у хвостову;

у конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.

«На завадозахищеній восьмиканальній CRP-антені супутникової навігації з круговим розміщенням периферійних патч-антен виявлено стікер із маркуванням китайською та англійською мовами «Agricultural equipment parts», а також номером, що вказує на виробництво у 2024 році», – кажуть у розвідці.

За даними ГУР, Росія все частіше використовує китайську продукцію, щоб замінити компоненти з США та Євросоюзу. Зокрема, у CRP-антені одну зі схем виробництва США замінили на ту, яку виробляють у Китаї. Відомо також, що безпілотники отримали нові серії – «Ъ» і «КЦ».

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РФ все частіше використовує китайську продукцію, щоб замінити компоненти з США та Євросоюзу фото: gur.gov.ua/ГУР

Росія намагається налагодити виробництво аналога реактивного Shahed-238 – «Герань-3», який оснащений малогабаритним турбореактивним двигуном, який забезпечує швидкість польоту до 550-600 км на годину при дальності польоту до 2,5 тис. км.

Нагадаємо, Росія може зменшити темпи виробництва ударних дронів типу «Шахед» та переключитися на виготовлення безпілотників-приманок для перевантаження української ППО.

Як повідомлялося, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером. За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою «Герань-2» типу «Шахед».

До слова, європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом.