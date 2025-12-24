План закінчення війни. Зеленський вперше розказав про всі 20 пунктів мирної угоди

Глава держави уточнив, що головна рамкова угода пов’язана з численними іншими договорами та можливими угодами

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно розкрив зміст рамкової угоди про завершення війни, узгодженої Україною та США і винесеної на обговорення з Європою та Росією. Це драфт політичного документа з 20 пунктів, який визначає умови припинення війни, гарантії безпеки, територіальні компроміси й майбутнє України. На закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком», Зеленський показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.

Коротко про кожен пункт:

1. Суверенітет України

Усі підписанти письмово підтверджують суверенітет і державність України.

2. Угода про ненапад

Повна угода про припинення війни з механізмами моніторингу, контролю та реагування на порушення.

3. Гарантії безпеки

Україна отримує реальні, а не декларативні безпекові гарантії.

4. Армія 800 тисяч

Чисельність ЗСУ не скорочується і залишається однією з найбільших у Європі.

5. Гарантії рівня статті 5 НАТО

У разі нового нападу РФ — військова відповідь і автоматичне повернення санкцій.

6. Ненапад Росії на Європу

РФ зобов’язується закріпити політику ненападу законодавчо і через ратифікацію.

7. Членство України в ЄС

Закріплюється майбутнє членство з вимогою конкретної дати вступу.

8. Пакет процвітання (Prosperity package)

Довгостроковий план відновлення й розвитку України до 2040 року спільно зі США та партнерами.

9. Фонди відбудови ($800 млрд)

Створення кількох фондів для компенсацій, реконструкції та економічного росту.

10. Вільна торгівля зі США

Після угоди – прискорення переговорів про ЗВТ між Україною та США.

11. Без’ядерний статус

Підтвердження чинних зобовʼязань України як без’ядерної держави.

12. Запорізька АЕС

Найскладніший пункт: дискусія щодо формату управління ЗАЕС і демілітаризації.

13. Права меншин і толерантність

Запровадження стандартів ЄС щодо мов, релігії та прав людини.

14. Території

Фіксація лінії зіткнення «де стоїмо», можливі демілітаризовані або економічні зони — лише без силового тиску.

15. Території – тільки дипломатією

Жодних змін кордонів силою після угоди.

16. Дніпро і Чорне море

Гарантії свободи судноплавства, демілітаризація Кінбурнської коси.

17. Гуманітарний блок

Обмін «всіх на всіх», повернення цивільних, дітей і політичних в’язнів.

18. Вибори

Проведення виборів після підписання угоди – за умови безпеки.

19. Контроль виконання

Юридично обов’язкова угода з механізмом контролю та санкціями за порушення.

20. Повне припинення вогню

Негайний ceasefire після погодження угоди та її подальша ратифікація або референдум.

Нагадаємо, що питання українських територій є пунктом мирного плану США щодо якого досі не знайдено компромісу. Глава держави наголосив, що американська сторона шукає компроміс у переговорах, однак це не означає, що Україна має поступитися територіями.