План закінчення війни. Зеленський вперше розказав про всі 20 пунктів мирної угоди
Глава держави уточнив, що головна рамкова угода пов’язана з численними іншими договорами та можливими угодами
Президент України Володимир Зеленський уперше публічно розкрив зміст рамкової угоди про завершення війни, узгодженої Україною та США і винесеної на обговорення з Європою та Росією. Це драфт політичного документа з 20 пунктів, який визначає умови припинення війни, гарантії безпеки, територіальні компроміси й майбутнє України. На закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком», Зеленський показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.
Коротко про кожен пункт:
1. Суверенітет України
Усі підписанти письмово підтверджують суверенітет і державність України.
2. Угода про ненапад
Повна угода про припинення війни з механізмами моніторингу, контролю та реагування на порушення.
3. Гарантії безпеки
Україна отримує реальні, а не декларативні безпекові гарантії.
4. Армія 800 тисяч
Чисельність ЗСУ не скорочується і залишається однією з найбільших у Європі.
5. Гарантії рівня статті 5 НАТО
У разі нового нападу РФ — військова відповідь і автоматичне повернення санкцій.
6. Ненапад Росії на Європу
РФ зобов’язується закріпити політику ненападу законодавчо і через ратифікацію.
7. Членство України в ЄС
Закріплюється майбутнє членство з вимогою конкретної дати вступу.
8. Пакет процвітання (Prosperity package)
Довгостроковий план відновлення й розвитку України до 2040 року спільно зі США та партнерами.
9. Фонди відбудови ($800 млрд)
Створення кількох фондів для компенсацій, реконструкції та економічного росту.
10. Вільна торгівля зі США
Після угоди – прискорення переговорів про ЗВТ між Україною та США.
11. Без’ядерний статус
Підтвердження чинних зобовʼязань України як без’ядерної держави.
12. Запорізька АЕС
Найскладніший пункт: дискусія щодо формату управління ЗАЕС і демілітаризації.
13. Права меншин і толерантність
Запровадження стандартів ЄС щодо мов, релігії та прав людини.
14. Території
Фіксація лінії зіткнення «де стоїмо», можливі демілітаризовані або економічні зони — лише без силового тиску.
15. Території – тільки дипломатією
Жодних змін кордонів силою після угоди.
16. Дніпро і Чорне море
Гарантії свободи судноплавства, демілітаризація Кінбурнської коси.
17. Гуманітарний блок
Обмін «всіх на всіх», повернення цивільних, дітей і політичних в’язнів.
18. Вибори
Проведення виборів після підписання угоди – за умови безпеки.
19. Контроль виконання
Юридично обов’язкова угода з механізмом контролю та санкціями за порушення.
20. Повне припинення вогню
Негайний ceasefire після погодження угоди та її подальша ратифікація або референдум.
Нагадаємо, що питання українських територій є пунктом мирного плану США щодо якого досі не знайдено компромісу. Глава держави наголосив, що американська сторона шукає компроміс у переговорах, однак це не означає, що Україна має поступитися територіями.
