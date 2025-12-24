Головна Країна Політика
search button user button menu button

План закінчення війни. Зеленський вперше розказав про всі 20 пунктів мирної угоди

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
План закінчення війни. Зеленський вперше розказав про всі 20 пунктів мирної угоди
Мирна угода має запрацювати лише разом із системою безпекових договорів, наголосив Зеленський
фото: Офіс президента

Глава держави уточнив, що головна рамкова угода пов’язана з численними іншими договорами та можливими угодами

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно розкрив зміст рамкової угоди про завершення війни, узгодженої Україною та США і винесеної на обговорення з Європою та Росією. Це драфт політичного документа з 20 пунктів, який визначає умови припинення війни, гарантії безпеки, територіальні компроміси й майбутнє України. На закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком», Зеленський показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.

Коротко про кожен пункт:

1. Суверенітет України

Усі підписанти письмово підтверджують суверенітет і державність України.

2. Угода про ненапад

Повна угода про припинення війни з механізмами моніторингу, контролю та реагування на порушення.

3. Гарантії безпеки

Україна отримує реальні, а не декларативні безпекові гарантії.

4. Армія 800 тисяч

Чисельність ЗСУ не скорочується і залишається однією з найбільших у Європі.

5. Гарантії рівня статті 5 НАТО

У разі нового нападу РФ — військова відповідь і автоматичне повернення санкцій.

6. Ненапад Росії на Європу

РФ зобов’язується закріпити політику ненападу законодавчо і через ратифікацію.

7. Членство України в ЄС

Закріплюється майбутнє членство з вимогою конкретної дати вступу.

8. Пакет процвітання (Prosperity package)

Довгостроковий план відновлення й розвитку України до 2040 року спільно зі США та партнерами.

9. Фонди відбудови ($800 млрд)

Створення кількох фондів для компенсацій, реконструкції та економічного росту.

10. Вільна торгівля зі США

Після угоди – прискорення переговорів про ЗВТ між Україною та США.

11. Без’ядерний статус

Підтвердження чинних зобовʼязань України як без’ядерної держави.

12. Запорізька АЕС

Найскладніший пункт: дискусія щодо формату управління ЗАЕС і демілітаризації.

13. Права меншин і толерантність

Запровадження стандартів ЄС щодо мов, релігії та прав людини.

14. Території

Фіксація лінії зіткнення «де стоїмо», можливі демілітаризовані або економічні зони — лише без силового тиску.

15. Території – тільки дипломатією

Жодних змін кордонів силою після угоди.

16. Дніпро і Чорне море

Гарантії свободи судноплавства, демілітаризація Кінбурнської коси.

17. Гуманітарний блок

Обмін «всіх на всіх», повернення цивільних, дітей і політичних в’язнів.

18. Вибори

Проведення виборів після підписання угоди – за умови безпеки.

19. Контроль виконання

Юридично обов’язкова угода з механізмом контролю та санкціями за порушення.

20. Повне припинення вогню

Негайний ceasefire після погодження угоди та її подальша ратифікація або референдум.

Нагадаємо, що питання українських територій є пунктом мирного плану США щодо якого досі не знайдено компромісу. Глава держави наголосив, що американська сторона шукає компроміс у переговорах, однак це не означає, що Україна має поступитися територіями.

Читайте також:

Теги: Офіс президента суверенітет росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Витрати на армію і війну у РФ складуть $155-160 млрд у наступному році
Санкції зміцнюють бюджет? Парадокс російської економіки
28 листопада, 19:13
Старший радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (зліва направо), економічний радник президента Росії Кирило Дмитрієв та спецпредставник США Стів Віткофф прибули на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним до Кремля у Москві
Мирний план США виявився російським? Bloomberg оприлюднив докази
26 листопада, 00:39
Після появи Рубіо темп переговорів сповільнився та на України стали менше тиснути
Politico: Втручання Рубіо змінило темп переговорів щодо миру в Україні
26 листопада, 04:58
Путін вважав Україну слабкою
«Почувається, як Гітлер». Політтехнолог пояснив природу небаченої агресії Путіна
3 грудня, 08:24
Латвія попередила громадян про ризики поїздок до Росії та Білорусі
Латвія закликала жителів країни утриматися від поїздок до Росії та Білорусі на свята
15 грудня, 19:04
Триває розбір конструкцій поруч розташованих житлових будинків
Наслідки удару по Київщині: фото
25 листопада, 06:16
Жінка стояла на вході в укриття і не пустила матір з дитиною всередину
Жінка з дитиною не змогла потрапити до укриття у столиці: реакція поліції
25 листопада, 09:10
Росіяни запускають дрони, щоб перевіряти реакцію, вивчати оборону Європи, вважає Бен Годжес
Екскомандувач армії США пояснив, навіщо Росія запускає дрони над Європою і як її можна зупинити
30 листопада, 17:52
Деру брав участь у зустрічі клубу «Локомотив-Новосибірськ» з учасниками російського вторгнення в Україну
Лікарі діагностували рак у бельгійського волейболіста, який підтримав війну проти України
8 грудня, 18:36

Політика

Після війни США пропонують Україні угоду про вільну торгівлю. Зеленський розкрив деталі
Після війни США пропонують Україні угоду про вільну торгівлю. Зеленський розкрив деталі
Не знайшли компроміс. Зеленський назвав пункт мирної угоди, який обговорювався 15 годин
Не знайшли компроміс. Зеленський назвав пункт мирної угоди, який обговорювався 15 годин
План закінчення війни. Зеленський вперше розказав про всі 20 пунктів мирної угоди
План закінчення війни. Зеленський вперше розказав про всі 20 пунктів мирної угоди
План процвітання до 2040 року. Зеленський розказав, що пропонують американці Україні за закінчення війни
План процвітання до 2040 року. Зеленський розказав, що пропонують американці Україні за закінчення війни
Мирний план: слово за Путіним? Зеленський анонсував важливі новини сьогодні
Мирний план: слово за Путіним? Зеленський анонсував важливі новини сьогодні
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців у наступному році
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців у наступному році

Новини

Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua