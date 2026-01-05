РФ змінила тактику атак на Сумщині та Харківщині

За словами речника, нині противник дедалі частіше використовує безпілотники – зокрема FPV-дрони та апарати зі скиданням боєприпасів

Найбільшої інтенсивності російські обстріли сягають у прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в телеефірі, передає «Главком».

За словами речника, нині противник дедалі частіше використовує безпілотники – зокрема FPV-дрони та апарати зі скиданням боєприпасів. Він зазначив, що наприкінці 2024 року основну загрозу становили артилерійські удари, однак зараз Росія змінила тактику атак.

«Загроза перебування в тих населених пунктах і загалом на території, яка максимально близько прилягає до кордону з Росією, залишається високою, адже там обстріли найчастіші. Органи місцевої влади постійно закликають людей евакуюватися та проводять таку евакуацію. Водночас, на жаль, не всі люди прагнуть це зробити і залишаються в населених пунктах, через що в першу чергу наражають на небезпеку себе та свої сім’ї», – додав Демченко.

До слова, Мінрозвитку повідомило про початок примусової евакуації дітей та їхніх батьків із 44 прифронтових районів Запорізької та Дніпропетровської областей через загрозу безпеці. Евакуації підлягають: Запорізька область – чотири населені пункти, 651 дитина; Дніпропетровська область – 40 населених пунктів, 2 463 дитини.