Дефіцит працівників. У яких галузях жінок залучають на «чоловічі» посади

Після мобілізації чоловіків до ЗСУ на середніх та великих підприємствах жінок змушені переводити на їхні місця через значний дефіцит кадрів

Дефіцит чоловіків ставить під загрозу збереження обсягів виробництва, тому підприємства почали залучати жінок у сферах металообробки, переробки агропродукції та меблевої промисловості. Про це свідчать результати дослідження трендів на ринку праці, проведеного Конфедерацією роботодавців України.

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Як сказано в дослідженні, на середніх та великих підприємствах після мобілізації чоловіків до ЗСУ жінок змушені переводити на їхні місця через значний дефіцит кадрів.

«Така практика існує у сферах металообробки та переробки агропродукції на виробництвах з високим рівнем автоматизації, якщо можна швидко провести перенавчання. Часто робота на новій посаді потребує від жінок виконання певних фізичних навантажень. Така практика шириться, зокрема, у меблевій промисловості», – зазначається у дослідженні.

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Нагадаємо, народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що Україна прийде до змішаної армії – воювати будуть як чоловіки, так і жінки. Вона нагадала, що навіть введення жіночого військового обліку викликало негативну реакцію в суспільстві.

Раніше ми повідомляли, що повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт «Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки».

До слова, найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку станом на зараз у Польщі.

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