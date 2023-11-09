Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дефіцит працівників. У яких галузях жінок залучають на «чоловічі» посади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дефіцит працівників. У яких галузях жінок залучають на «чоловічі» посади
Підприємства почали залучати жінок у сферах металообробки, переробки агропродукції та меблевої промисловості
фото з відкритих джерел

Після мобілізації чоловіків до ЗСУ на середніх та великих підприємствах жінок змушені переводити на їхні місця через значний дефіцит кадрів

Дефіцит чоловіків ставить під загрозу збереження обсягів виробництва, тому підприємства почали залучати жінок у сферах металообробки, переробки агропродукції та меблевої промисловості. Про це свідчать результати дослідження трендів на ринку праці, проведеного Конфедерацією роботодавців України.

Як сказано в дослідженні, на середніх та великих підприємствах після мобілізації чоловіків до ЗСУ жінок змушені переводити на їхні місця через значний дефіцит кадрів.

«Така практика існує у сферах металообробки та переробки агропродукції на виробництвах з високим рівнем автоматизації, якщо можна швидко провести перенавчання. Часто робота на новій посаді потребує від жінок виконання певних фізичних навантажень. Така практика шириться, зокрема, у меблевій промисловості», – зазначається у дослідженні.

Нагадаємо, народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що Україна прийде до змішаної армії – воювати будуть як чоловіки, так і жінки. Вона нагадала, що навіть введення жіночого військового обліку викликало негативну реакцію в суспільстві.

Раніше ми повідомляли, що повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт «Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки».

До слова, найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку станом на зараз у Польщі.

Читайте також: Війна та можливості для жінок у війську

Теги: жінка робота праця війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На світанку у Криму прогриміла серія вибухів
Нічна «бавовна» у Криму: окупанти заявили про 17 збитих дронів
7 листопада, 06:54
ЗСУ приземлили ще один ворожий штурмовик
ЗСУ приземлили ще один ворожий штурмовик
2 листопада, 17:18
Коксохімічний завод розташований на північ від Авдіївки
РФ планує атакувати коксохімічний завод під Авдіївкою – ISW
30 жовтня, 11:58
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив, що невдовзі може спалахнути третя світова війна
28 жовтня, 13:59
«Питання визволення Криму можна різко прискорити, якби українці оперативно отримали всю необхідну для завершення війни зброю»
Мужність українських воїнів стала бар’єром між оскаженілою Росією та об’єднаною Європою
28 жовтня, 07:46
Росіяни, які відмовились воювати, надалі будуть спрямовані на «м’ясні штурми» під Авдіївку
Окупанти формують «м’ясні загони» з відказників
27 жовтня, 12:12
ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні
ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні
20 жовтня, 17:56
Орбан вкотре поширює на загал російську пропаганду
Орбан назвав війну Росії проти України «воєнною операцією» (відео)
17 жовтня, 21:40
Злочинець залучив до незаконної оборудки мешканців кількох областей
Ошукав матір загиблого військового майже на 7 млн грн: на Закарпатті затримано шахрая
17 жовтня, 11:22

Суспільство

Очікується погіршення погодних умов: Рятувальники звернулися до водіїв
Очікується погіршення погодних умов: Рятувальники звернулися до водіїв
Дефіцит працівників. У яких галузях жінок залучають на «чоловічі» посади
Дефіцит працівників. У яких галузях жінок залучають на «чоловічі» посади
«Главком» отримав нагороду за наближення перемоги України у війні проти РФ
«Главком» отримав нагороду за наближення перемоги України у війні проти РФ
Громадська рада та Рух ветеранів закликають звільнити міністра Лапутіну
Громадська рада та Рух ветеранів закликають звільнити міністра Лапутіну
Скасування пільг для українців у Польщі: посол прояснив ситуацію
Скасування пільг для українців у Польщі: посол прояснив ситуацію
Рінат Ахметов купує квартири захисникам Маріуполя, які отримали інвалідність
Рінат Ахметов купує квартири захисникам Маріуполя, які отримали інвалідність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
8757
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
8335
Зеленський назвав втрати України на фронті
7255
Ізраїль заявив про успішну спецоперацію у Бразилії
7126
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
6831
Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту