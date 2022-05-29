Трішки вагітна Українська православна церква Московського патріархату

Головне рішення, яке не прийняте УПЦ МП – не сказано ні слова про автокефалію

Рішення собору УПЦ МП, звичайно важливе, але це рішення про те, як бути наполовину вагітним.

Головна причина рішення – втрата парафій (грошей і майна) і тиск знизу.

Головна рішення – самостійно варити миро (абсолютна прерогатива Москви). І тут є нюанс. В російській традиції миро варять в страсну п‘ятницю і роздають по єпархіям РПЦ. Простіше кажучи, УПЦ МП має канонічне миро ще майже на рік , а може і більше. Для тих, хто не в курсі, миропомазання – це обряд (таінство) без якого неможливе хрещення.

Головне рішення, яке не прийняте – не сказано ні слова про автокефалію.

Найважливіше рішення про яке забули: тиждень тому УПЦ МП зробило заяву про те, що війна почалася через утворення Православної церкви України. Ця заява не відізвана.

Щодо майбутнього, то УПЦ МП продовжить займати вичікувальну позицію. Ні про які різкі заяви, спроби засудження Кирила чи Путіна мова поки не йде. Їхнім головним ворогом була і залишається не Росія, а ПЦУ. Тому, більшість експертів помиляється, коли говорить, що рішення про напівавтокефалію це крок до об‘єднання церков. В голові Онуфрія чи настоятеля Лаври Павла цього нема. Це рішення про збереження майна і відтермінування проблеми.

Чого справді боїться Онуфрій? Виключно тиску громад, які мають повне право вимагати засудження Росії, Путіна і Кирила. А тепер, можуть вимагати ще й слова автокефалія. Поки він цього не зробить, вважайте, що він не зробив нічого.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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