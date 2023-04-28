Глава РПЦ Кирило відібрав сан у протодиякона Кураєва за критику війни

Андрій Кураєв – священнослужитель Російської православної церкви, який відкрито критикує патріарха Кирила і його оточення

Предстоятель РПЦ патріарх Кирило позбавив сану протодиякона Андрія Кураєва, який неодноразово виступав з критикою війни проти України, російської влади та керівництва РПЦ. Про це богослов повідомив у Телеграм і оприлюднив фото указу патріарха РПЦ.

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У документі йдеться, що за більш як два роки, що минули з моменту заборони у служінні Кураєву, він не змінив своєї позиції і продовжує «антицерковну діяльність», через що прийнято рішення позбавити його сану.

«Право співслужіння з нинішнім патріархом Кірілом, тобто з таким, яким він себе зробив, це сумнівна честь. Домагатися її не вважав і не вважаю за потрібне» – прокоментував рішення Кураєв. Він не виключив, що подасть скаргу вселенському патріарху Варфоломію.

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У грудні 2020 року Єпархіальний церковний суд РПЦ позбавив сану протодиякона Андрія Кураєва. Патріарх Кирило, однак, наклав мораторій на це рішення, давши Кураєву час на «переосмислення позиції». При цьому з квітня того ж року Кураєву було тимчасово заборонено у служінні патріархом Кирилом. Приводом стали його різкі слова про одного з померлих священиків.

Андрій Кураєв – один із найвідоміших місіонерів РПЦ. Він був референтом патріарха Алексія II та одним із найближчих сподвижників митрополита Кирила (Гундяєва) перед обранням того предстоятелем РПЦ у 2009 році.

Відтоді й особливо в останні роки Андрій Кураєв активно критикував церковні структури та особисто патріарха, звинувачуючи церкву у віддаленні від парафіян, бюрократичності та ретроградності. Нині Кураєв живе за кордоном. Він виступає проти війни в Україні та позиції керівництва РПЦ щодо війни.

Нагадаємо, богослов Андрій Кураєв прокоментував маніпулятивну проповідь Московського патріарха Кирила (Гундяєва) у якій він намагався виправдати вторгнення російських окупантів в Україну.

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Раніше відсторонений від служіння протидиякон РПЦ визнав маргіналізацію Московської церкви.