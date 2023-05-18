Чому Росія стала витрачати більше ракет?

Єдиний результат обстрілів – невиспані українці, які ще сильніше матюкають російських окупантів

Підрахунок ракет.

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Сьогодні вночі був 22-й масовий обстріл:

10.10 – 80 ракет

11.10 – 28

22.10 – 33

31.10 – 50

15.11 – 96

17.11 – 20

23.11 – 67

05.12 – 70

16.12 – 76

29.12 – 70

31.12 – 20

14.01 – 38 (23)

26.01 – 56 (49)

10.02 – 71 (71)

16.02 – 36 (20)

09.03 – 68 (48)

28.04 – 23 (23)

01.05 – 18 (18)

09.05 – 25 (25)

14.05 – 10? (10?)

16.05 – 25 (9)

18.05 – 30 (28)

С-300 до цієї статистики не входять. Також я не згадую обстрілів із кількістю ракет менше 10, але до статистики за місяць вони потрапляють.

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У дужках із січня я вказую кількість ракет Калібр, Х-101, Х-555. Вони завжди є основою масових залпів, тому на них слід звертати більшу увагу.

По місяцях:

жовтень – 191 ракета

листопад – 183

грудень – 236

січень – 94 (72)

лютий – 111 (95)

березень – 78 (48)

квітень – 27 (23)

травень – 127 (94)

За моїми прикидками (які, нагадаю, що далі від базових січневих даних, то менш точні) зараз у РФ близько 70 ракет Калібр, Х-101, Х-555.

Разом:

Травень різко вибився зі статистики, РФ почала знову випускати ракет більше, ніж виробляє.

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Навіщо розчехляти запаси – загадка. Це як в анекдоті: «пояснити я і сам можу, я не можу зрозуміти». Тому що з огляду на ефективність ніякого сенсу в цих обстрілах немає.

Можна, звичайно, намагатися виснажувати запаси нашої ППО, але з огляду на те, що у них самих ракет небагато, успішність цієї витівки невелика.

Так що єдиний результат – невиспані українці, які ще сильніше матерять російських окупантів, та розмова двірників під вікном:

– А шо там, усі збили, не чув?

– Та не, не чув ще.

Раніше так обговорювали погоду. Обстріл став такою ж буденністю, як нічний дощ.