Чому Росія стала витрачати більше ракет?
Єдиний результат обстрілів – невиспані українці, які ще сильніше матюкають російських окупантів
Підрахунок ракет.
Сьогодні вночі був 22-й масовий обстріл:
10.10 – 80 ракет
11.10 – 28
22.10 – 33
31.10 – 50
15.11 – 96
17.11 – 20
23.11 – 67
05.12 – 70
16.12 – 76
29.12 – 70
31.12 – 20
14.01 – 38 (23)
26.01 – 56 (49)
10.02 – 71 (71)
16.02 – 36 (20)
09.03 – 68 (48)
28.04 – 23 (23)
01.05 – 18 (18)
09.05 – 25 (25)
14.05 – 10? (10?)
16.05 – 25 (9)
18.05 – 30 (28)
С-300 до цієї статистики не входять. Також я не згадую обстрілів із кількістю ракет менше 10, але до статистики за місяць вони потрапляють.
У дужках із січня я вказую кількість ракет Калібр, Х-101, Х-555. Вони завжди є основою масових залпів, тому на них слід звертати більшу увагу.
По місяцях:
жовтень – 191 ракета
листопад – 183
грудень – 236
січень – 94 (72)
лютий – 111 (95)
березень – 78 (48)
квітень – 27 (23)
травень – 127 (94)
За моїми прикидками (які, нагадаю, що далі від базових січневих даних, то менш точні) зараз у РФ близько 70 ракет Калібр, Х-101, Х-555.
Разом:
Травень різко вибився зі статистики, РФ почала знову випускати ракет більше, ніж виробляє.
Навіщо розчехляти запаси – загадка. Це як в анекдоті: «пояснити я і сам можу, я не можу зрозуміти». Тому що з огляду на ефективність ніякого сенсу в цих обстрілах немає.
Можна, звичайно, намагатися виснажувати запаси нашої ППО, але з огляду на те, що у них самих ракет небагато, успішність цієї витівки невелика.
Так що єдиний результат – невиспані українці, які ще сильніше матерять російських окупантів, та розмова двірників під вікном:
– А шо там, усі збили, не чув?
– Та не, не чув ще.
Раніше так обговорювали погоду. Обстріл став такою ж буденністю, як нічний дощ.
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