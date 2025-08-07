Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росіяни можуть висадитися в Херсоні найближчим часом: деталі від CNN

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни можуть висадитися в Херсоні найближчим часом: деталі від CNN
З'явилася загроза висадки окупантів у Херсоні
фото: ТАРС (ілюстративне)

Російські військові блогери попередили мешканців Херсона, що головна дорога до міста з півночі тепер буде піддаватися ударам безпілотників

Росія розпочала нову спробу встановити контроль над Херсоном, погрожуючи ключовим під'їзним дорогам своїми дронами та намагаючись розділити місто на дві частини, завдавши удару по важливому мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

У неділю, 3 серпня, хвиля повітряних ударів пошкодила ключовий міст між островом Корабель та рештою міста, що спричинило масштабну евакуацію приблизно 1800 цивільних осіб, які все ще проживають там. 

Російські військові блогери також попередили мешканців Херсона, що головна дорога до міста з півночі тепер буде піддаватися ударам безпілотників з більшою дальністю дії.

«Захоплення міста Херсон та області, які були захоплені в перші дні війни, а потім звільнені в результаті швидкої української контрнаступальної операції в листопаді 2022 року, залишається однією з головних цілей російського диктатора Володимира Путіна у війні, а поновлення тиску з метою відокремити Корабель від решти міста викликало побоювання, що російські війська можуть спробувати бомбардувати, а потім висадитися на рівнинній місцевості в найближчі тижні», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 3 серпня російські військові атакували Херсон із авіації, внаслідок чого є влучання в районі мосту.

Читайте також:

Теги: війна Херсон росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ у західній частині вклинення противника активно атакують у напрямку Кіндратівка – Костянтинівка та Андріївка – Золотарівський заповідник
Битва за Сумщину: які перспективи у ЗСУ
4 серпня, 15:50
Сибіга наголосив, що потрібний санкційний тиск на РФ
Сибіга пояснив, як треба тиснути на Росію: три пункти
1 серпня, 18:59
Олена Кондратюк виступить з промовою про посилення санкційної політики проти РФ
Віцеспікерка Ради закликала бойкотувати російську делегацію на конференції в Женеві
29 липня, 13:38
Владислав Адріанов – обранець поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк
«Хлопці 6 годин лежали й спливали кров’ю». Боєць «Азова» про теракт в Оленівці
29 липня, 12:51
Сусіди мають давню історію прикордонної напруженості
Таїланд на межі війни з Камбоджею
25 липня, 12:19
Сержант Іван Лавринчук здійснив героїчний вчинок
На Харківщині поліцейський дивом урятував дитину під час обстрілу
15 липня, 16:56

Суспільство

Більше двох років захищав українське небо від загарбників. Згадаймо Сергія Плігузова
Більше двох років захищав українське небо від загарбників. Згадаймо Сергія Плігузова
Росіяни можуть висадитися в Херсоні найближчим часом: деталі від CNN
Росіяни можуть висадитися в Херсоні найближчим часом: деталі від CNN
Військовий інсценував своє «зникнення безвісти» для отримання компенсації
Військовий інсценував своє «зникнення безвісти» для отримання компенсації
Шмигаль підписав наказ про впровадження системи Delta на всіх рівнях ЗСУ
Шмигаль підписав наказ про впровадження системи Delta на всіх рівнях ЗСУ
Шолом для кота, портмоне з фото Бандери: що забувають пасажири у поїздах
Шолом для кота, портмоне з фото Бандери: що забувають пасажири у поїздах
Віцемаршал Королівських ВПС Британії назвав два варіанти завершення війни в Україні
Віцемаршал Королівських ВПС Британії назвав два варіанти завершення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
7555
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
7437
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
5011
Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня
3108
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Вчора, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Вчора, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua