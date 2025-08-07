Росіяни можуть висадитися в Херсоні найближчим часом: деталі від CNN

Російські військові блогери попередили мешканців Херсона, що головна дорога до міста з півночі тепер буде піддаватися ударам безпілотників

Росія розпочала нову спробу встановити контроль над Херсоном, погрожуючи ключовим під'їзним дорогам своїми дронами та намагаючись розділити місто на дві частини, завдавши удару по важливому мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

У неділю, 3 серпня, хвиля повітряних ударів пошкодила ключовий міст між островом Корабель та рештою міста, що спричинило масштабну евакуацію приблизно 1800 цивільних осіб, які все ще проживають там.

Російські військові блогери також попередили мешканців Херсона, що головна дорога до міста з півночі тепер буде піддаватися ударам безпілотників з більшою дальністю дії.

«Захоплення міста Херсон та області, які були захоплені в перші дні війни, а потім звільнені в результаті швидкої української контрнаступальної операції в листопаді 2022 року, залишається однією з головних цілей російського диктатора Володимира Путіна у війні, а поновлення тиску з метою відокремити Корабель від решти міста викликало побоювання, що російські війська можуть спробувати бомбардувати, а потім висадитися на рівнинній місцевості в найближчі тижні», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 3 серпня російські військові атакували Херсон із авіації, внаслідок чого є влучання в районі мосту.