Росіяни атакували Херсон з авіації: деталі

Рух транспорту через міст у мікрорайоні Корабел обмежений

Російські військові атакували Херсон із авіації, внаслідок чого є влучання в районі мосту. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає «Главком».

«Російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту», – поінформував Прокудін. За його словами, інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.

Згодом стало відомо, що рух транспорту через міст у мікрорайоні Корабел у Херсоні обмежений у зв’язку з повторними атаками та активністю БПЛА. Про це повідомив керівник МВА Ярослав Шанько.

Як відомо, увечері 2 серпня російська армія завдала авіаудару по Херсону, використавши дві керовані авіабомби (КАБи). Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено автомобільний міст, що з’єднує місто з мікрорайоном Корабел. Про наслідки обстрілу повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає «Главком».

За його словами, внаслідок удару зруйновано три приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівку та газопровід. Попри масштаб руйнувань, повідомлень про поранених або загиблих наразі не надходило.

Нагадаємо, вранці 2 серпня російська армія завдала удару по ринку в тимчасово окупованому місті Дружківка Донецької області. Як передає «Главком», про це повідомив журналіст, блогер, колишній представник Донецької області в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. «Дружківка. Російська армія вранці завдала удару по ринку, коли там було повно народу. Навіть не уявляю, скільки там загиблих. Абсолютний кошмар. Це так виродки «допомагають мешканцям Донбасу», – зазначив Казанський.

За даними Нацполіції, у вихідний день росіяни обстріляли центр міста – попередньо, БпЛА «Герань-2». Зафіксовано щонайменше вісім влучань. Кількість поранених зросла до семи.

Серед поранених – шестеро жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний чоловік. Пошкоджено два житлових будинки, торговий комплекс, три адмінбудівлі, магазин, девʼять цивільних авто.