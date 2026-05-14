NYT: Китайські фірми планують таємний продаж зброї Ірану

Відправити зброю планують через інші країни, щоб приховати походження поставок

За даними американської розвідки, китайські компанії та іранські офіційні особи обговорювали плани постачання зброї через треті країни, намагаючись приховати походження військової допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Це розкриття створює серйозні виклики для Дональда Трампа під час його візиту до Пекіна, оскільки йому доводиться балансувати між бажанням перезавантажити відносини з Сі Цзіньпіном та необхідністю припинити підтримку Ірану. Хоча Трамп публічно називав позицію китайського лідера щодо Близького Сходу «відносно непоганою» та посилався на особисті запевнення Сі про відсутність поставок, розвідники вказують на підготовку таємних схем транзиту військових вантажів через африканські держави.

Ситуація ускладнюється тим, що Китай уже надає Ірану суттєву непряму підтримку, включаючи доступ до шпигунських супутників для відстеження позицій армії США та стабільне постачання компонентів подвійного призначення. Мова йде про напівпровідники, датчики та перетворювачі напруги, які є критично важливими для виробництва іранських безпілотників і ракет. Хоча використання готової китайської зброї проти американських чи ізраїльських військ наразі не зафіксовано, попередня інформація про можливу передачу переносних зенітних комплексів (ПЗРК), здатних збивати літаки на низьких висотах, викликає глибоке занепокоєння у Вашингтоні.

Пекін має значні економічні стимули підтримувати Тегеран, оскільки купує близько 80% іранської нафти за цінами нижчими за ринкові. Попри те, що війна фактично перекрила судноплавство в Ормузькій протоці та створила проблеми для китайського експорту, енергетична залежність змушує КНР демонструвати солідарність із Іраном. Наразі американська адміністрація намагається тиснути на Пекін, аби той заблокував будь-які спроби передачі озброєнь, проте імпровізаційний підхід Трампа до дипломатії та його прагнення до великої угоди з Сі залишають питання ефективності цього тиску відкритим.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув до Пекіна із триденним державним візитом. Літак американського лідера приземлився в столичному аеропорту Шоуду. Це перший візит глави Сполучених Штатів до Китайської народної республіки за останні майже дев'ять років.

Поїздка планувалася ще на березень, проте її перенесли через загострення війни з Іраном на Близькому Сході.