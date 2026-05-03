Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Помер від поранень, яких зазнав у бою на Донеччині. Згадаймо Івана Щербакова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Помер від поранень, яких зазнав у бою на Донеччині. Згадаймо Івана Щербакова
26 лютого 2022 року Іван добровольцем вступив до 109-ї окремої бригади територіальної оборони, брав участь у боях за рідний Маріуполь
колаж: glavcom.ua

Захисник воював за Мар’їнку, а також на авдіївському, бахмутському і краматорському напрямках, у Серебрянському лісництві

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Щербакова.

Солдат Іван Щербаков на псевдо Ярило помер 26 вересня 2024 року у військовому клінічному госпіталі в Києві від поранень, яких він зазнав 14 вересня у стрілецькому бою поблизу села Терни на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Іван народився 12 жовтня 1991 року в селі Привільне на Донеччині, а за сім років родина переїхала до Маріуполя. Навчався у школі №37. Ріс дуже самостійним. Завдяки щирості, доброті та відкритості мав багато друзів.

У Маріупольському професійному металургійному ліцеї Іван опанував фах слюсаря з ремонту електрообладнання. Працював на комбінаті «Азовсталь». Згодом опанував і професію зварювальника.

«Брат був дуже творчою людиною. Мав талант до малювання, особливо любив писати портрети. У підлітковому віці зацікавився мистецтвом татуювання і з часом почав створювати власні роботи. Мав особливе, трохи своєрідне почуття гумору, але його жарти завжди викликали щирий сміх. Навіть у найскладніші моменти вмів підбадьорити й знайти потрібні слова підтримки для рідних і друзів», – розповіла сестра Анастасія.

З юності Іван вирізнявся патріотичною позицією. У 2015 році пройшов первинну підготовку в УНА-УНСО, але за станом здоров’я продовжити службу не зміг.

26 лютого 2022 року Іван добровольцем вступив до 109-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у боях за рідний Маріуполь. 17 березня, подолавши ворожі блокпости, він зміг вивезти родину з окупації.

26 лютого 2022 року Іван добровольцем вступив до 109-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у боях за рідний Маріуполь
26 лютого 2022 року Іван добровольцем вступив до 109-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у боях за рідний Маріуполь
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

8 квітня Ярило приєднався до добровольчого батальйону «Правий сектор». Згодом підрозділ розформували, а Івана перевели до 67-ї окремої механізованої бригади. Там він служив старшим водієм гранатометного взводу механізованого батальйону. Воював за Мар’їнку, а також на авдіївському, бахмутському і краматорському напрямках, у Серебрянському лісництві.

«Ми мріяли про майбутнє, будували плани. Він хотів після перемоги купити мотоцикл і мандрувати ним містами України. А ще планував відпочити з родиною в Туреччині. Він дуже любив свою сім’ю», – розповіла дружина Юлія.

Воїна поховали на Алеї Слави Краснопільського кладовища у Дніпрі.

В Івана залишилися мама, дві сестри, дружина та донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про висловлення Мерца щодо умов миру і європейської інтеграції України
Слова Мерца викликали резонанс в Україні: у чому головна проблема
28 квiтня, 13:23
Тимуру Коваленку назавжди 29 років
На фронті поліг оператор дронів з Києва. Згадаймо Тимура Коваленка
5 квiтня, 09:00
CNN: Розвідка США впевнена, що Іран все ще має значний ракетний потенціал
CNN: Розвідка США впевнена, що Іран все ще має значний ракетний потенціал
3 квiтня, 03:31
Військові повідомляють про інтенсивність російських атак
Повітряні сили озвучили кількість атак РФ за тиждень та вказали на неприємний факт
7 квiтня, 11:44
Повістки отримують шахтарі, які втратили роботу або потрапили під скорочення
Окупаційна влада Луганщини активізувала примусову мобілізацію: масштаби призову вражають
8 квiтня, 07:56
Трамп хотів озброїти іранців, щоб спровокувати нове повстання
План озброїти іранців провалився: Трамп обурений
6 квiтня, 19:46
Росіяни розстріляли українських полонених
Розстріл українських воїнів на Харківщині: встановлено особи загиблих
13 квiтня, 19:03
У Берліні проходить зустріч у форматі «Рамштайн»
Федоров на відкритті «Рамштайну» зробив заяву про втрати РФ
15 квiтня, 17:55
У квітні Росія була змушена суттєво скоротити видобуток нафти
Нафтова криза в РФ: видобуток впав до історичного мінімуму
22 квiтня, 13:57

Суспільство

Помер від поранень, яких зазнав у бою на Донеччині. Згадаймо Івана Щербакова
Помер від поранень, яких зазнав у бою на Донеччині. Згадаймо Івана Щербакова
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 3 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 травня 2026: традиції та молитва
Загинув на бойовій позиції у місті Торецьк. Згадаймо Андрія Слаутіна
Загинув на бойовій позиції у місті Торецьк. Згадаймо Андрія Слаутіна
У Дніпрі підліток вирішив похизуватись зброєю – все завершилось трагедією
У Дніпрі підліток вирішив похизуватись зброєю – все завершилось трагедією
В Україні до +15° тепла: прогноз погоди на 2 травня 2026
В Україні до +15° тепла: прогноз погоди на 2 травня 2026

Новини

FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
1 травня, 10:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua