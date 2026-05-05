Ворог атакував Сумщину – є загиблий та поранені (фото)

glavcom.ua
Наслідки ворожих прильотів по Сумщині
фото: Сумська МВА

Цієї ночі російські війська обстріляли 26 населених пунктів Сумщини 

Протягом останньої доби російські окупаційні війська здійснили масовані атаки на прикордоння та обласний центр Сумської області. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка та Головне управління Нацполіції в області.

Загалом під ворожим вогнем опинилися 26 населених пунктів Сумщини. Через обстріли:

  • загинув 73-річний чоловік;
  • дві жінки отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Поліція продовжує фіксувати наслідки воєнних злочинів РФ на місцях влучань.

Обстріл Сум

Зранку 5 квітня ворог атакував околиці міста Суми, попередньо застосувавши керовану авіаційну бомбу .
Наслідки атаки в обласному центрі:

  • Пожежа: На місці влучання виникло загоряння, яке рятувальники вже оперативно локалізували.
  • Руйнування: Пошкоджено складські приміщення та близько 10 припаркованих автомобілів.
  • Житловий сектор: У сусідній багатоповерхівці вибуховою хвилею вибито близько 10 вікон та пошкоджено балконні рами.

«Главком» писав, що у ніч на 5 травня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок влучань у Полтавському районі зафіксовано численні жертви, значні руйнування інфраструктури та масштабні відключення газу. Нічна атака стала однією з найкривавіших для області за останній час. Станом на ранок вівторка підтверджено загибель 4 людей.

Кількість поранених стрімко зросла до 31 особи. Потерпілі мають травми різного ступеня тяжкості, їм надається невідкладна допомога в медичних закладах області.

Нагадаємо, цієї ж ночі ворог атакував Київщину, де постраждали мешканці Броварського та Вишгородського районів.

