Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

Унаслідок атаки загинув чоловік

В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина, ще троє отримали поранення. Пошкоджень зазнав обʼєкт інфраструктури міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На місці удару виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.

«На жаль, попри зусилля рятувальників та медиків, які намагались реанімувати чоловіка, врятувати його не вдалося. За попередньою інформацією, ще три людини отримали поранення», – наголошують рятувальники.

До ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 21 рятувальник та шість одиниць техніки.

Нагадаємо, ввечері 25 травня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одеському регіону. В самому місті загинув один житель, ще троє дістали поранення. Вибухова хвиля вибила вікна у школі №120 та в одному із супермаркетів поблизу. Фахівці районної адміністрації вже провели обстеження й оцінюють масштаби ушкоджень.

До слова, увечері 25 травня російські війська завдали чергового авіаудару по центру Краматорська – третього за добу. Кількість поранених зросла до 12, серед них – восьмирічний хлопчик.