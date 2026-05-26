Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
До ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 21 рятувальник
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Унаслідок атаки загинув чоловік

В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина, ще троє отримали поранення. Пошкоджень зазнав обʼєкт інфраструктури міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На місці удару виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«На жаль, попри зусилля рятувальників та медиків, які намагались реанімувати чоловіка, врятувати його не вдалося. За попередньою інформацією, ще три людини отримали поранення», – наголошують рятувальники.

Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки (фото, відео) фото 1
Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки (фото, відео) фото 2
Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки (фото, відео) фото 3

До ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 21 рятувальник та шість одиниць техніки.

Нагадаємо, ввечері 25 травня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одеському регіону. В самому місті загинув один житель, ще троє дістали поранення. Вибухова хвиля вибила вікна у школі №120 та в одному із супермаркетів поблизу. Фахівці районної адміністрації вже провели обстеження й оцінюють масштаби ушкоджень.

До слова, увечері 25 травня російські війська завдали чергового авіаудару по центру Краматорська – третього за добу. Кількість поранених зросла до 12, серед них – восьмирічний хлопчик.

Читайте також:

Теги: Одеса війна ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару 24 травня РФ по Києву
Масований удар по Україні 24 травня. Президент повідомив, скільки областей постраждали
Вчора, 10:39
Венс: Наразі це не наш план. Це ніколи не було нашим планом. Я бачив деякі повідомлення про це
Венс відповів, чи входить передача Росії збагаченого урану Ірану до плану США
20 травня, 02:59
Ніна Литвинова – російська правозахисниця та учасниця дисидентського руху, яка десятиліттями допомагала політв’язням у СРСР та Росії
«Мої сили скінчилися». Російська правозахисниця наклала на себе руки через війну та репресії
15 травня, 13:18
Унаслідок події ніхто не постраждав
Падіння уламків БпЛА у Києві: влада показала наслідки (фото)
12 травня, 06:43
Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на військовому параді
Ображений диктатор. Справжні мотиви заяв Путіна
10 травня, 10:47
Минулося без постраждалих
Полювання на рятувальників: на Донеччині ворожий FPV-дрон вдруге за тиждень атакував групу «Фенікс»
3 травня, 14:26
Щодо Білорусі – усі їхні дії в прикордонні фіксуються
Нова загроза з Білорусі? Рада нацбезпеки оцінила дії армії Лукашенка на кордоні
2 травня, 19:37
Українським бійцям вдалося точно уразити техніку ворога
Сили спецоперацій уразили базу російських «Іскандерів» в окупованому Криму (відео)
28 квiтня, 17:10
Рубіо назвав ключове питання у переговорах щодо припинення війни з Іраном
Рубіо назвав ключове питання у переговорах щодо припинення війни з Іраном
28 квiтня, 05:20

Фото

Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
В Одесі рятувальники знешкодили нерозірваний дрон на рівні 15-го поверху
В Одесі рятувальники знешкодили нерозірваний дрон на рівні 15-го поверху
Росія атакувала Одещину: постраждали люди (фото)
Росія атакувала Одещину: постраждали люди (фото)
Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих (фото)
Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих (фото)
Масований удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
Масований удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
Масована атака на Одесу: влада повідомила наслідки (фото)
Масована атака на Одесу: влада повідомила наслідки (фото)

Новини

Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua