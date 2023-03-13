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Російський режисер, нагороджений Путіним, зніматиме фільм під Києвом

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Російський режисер, нагороджений Путіним, зніматиме фільм під Києвом
Російський режисер Олександр Молочніков
фото з відкритих джерел

Минулого року Олександр Молочніков зняв веб-фільм для росіян, а у 2017 році отримав грамоту від Путіна 

Російський режисер Олександр Молочніков приїхав під Київ знімати фільм про дітей з Бахмута. Про це у понеділок, 13 березня, розповіла українська режисерка Ірина Цілик.

Олександр Молочніков планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута в найближчі дні під Києвом. Він з оператором уже в Україні і намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки в реальній локації – зруйнованому домі.

«От тільки інформація про те, що режисер – росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників. Колеги, будьте обережні», – написала кінорежисерка.

Минулого року Молочніков знімав серіал у Росії, а тепер живе в Нью-Йорку і має американський паспорт.

Зі слів Цілик, вона про цю ситуацію дізналася від українського художника-постановника Івана Левченка, до якого Молочніков звернувся із пропозицію попрацювати на проекті.

«Ваня «включив дурачка», отримав сценарій і записав їхню аудіо-розмову. Зі слів Молочнікова, він має підтримку офісу президента України і отримав прес-карти для себе та оператора», – розповідає Цілик. 

Зйомки нібито заплановані на 16-18 березня. За словами Цілик, у розмові з Левченко російський режисер заявив, що нібито має підтримку Офісу президента України.

22 лютого, за два дні до річниці повномасштабного вторгнення росіян, Молочніков в соціальній мережі попросив українських підписників написати про те, як цей рік пройшов для дітей.

«Вибачте, якщо когось образить таке прохання, але мені дійсно дуже важливо, та й не тільки мені, послухати ваші історії про їхнє сприйняття цього пекла. Реакції, парадокси, будь-які дрібниці, дорослі вчинки, дитяча наївність. Тільки напишіть не загальні слова, а описи конкретних, навіть незначних епізодів (у подробицях)», – написав режисер. 

У коментарях українці відповіли Молочнікову, що його фільм про дітей з Бахмута – це гра на кістках і справжній цинізм. Російський режисер закрив коментарі до допису.

Російський режисер, нагороджений Путіним, зніматиме фільм під Києвом фото 1

Нагадаємо, минулого року Молочніков зняв російський серіал «Монастырь». Також він тішиться перемозі «Навального» на Оскарі. У 2017 році отримав почесну грамоту від Путіна за заслуги у розвитку вітчизняної культури та мистецтва.

Нагадаємо, що навколо впливової кінопремії «Оскар» вирує скандал. Цьогоріч нагороду за найкращий документальний фільм отримав фільм про російського опозиціонера Олексія Навального

Теги: росіяни фільм скандал українці

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