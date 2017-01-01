Росія «у темну» використовує українських патріотів, а ті навіть не здогадуються, - СБУ

Грицак наголосив, що багато з тих, хто входять до цих організацій, «ні сном ні духом не відають, хто насправді стоїть за кулісами цієї діяльності»

Росія активно використовує для дестабілізації ситуації всередині України і розхитування відносин із країнами-сусідами націонал-патріотичні сили України, а члени цих організацій найчастіше навіть не здогадуються про це. Про це заявив глава СБУ Василь Грицак, передає «Інтерфакс-Україна». [READ_MORE] «Якщо російські спецслужби



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Глава СБУ Василь Грицак

Грицак наголосив, що багато з тих, хто входять до цих організацій, «ні сном ні духом не відають, хто насправді стоїть за кулісами цієї діяльності»

Росія активно використовує для дестабілізації ситуації всередині України і розхитування відносин із країнами-сусідами націонал-патріотичні сили України, а члени цих організацій найчастіше навіть не здогадуються про це.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак, передає «Інтерфакс-Україна».

«Якщо російські спецслужби можуть використовувати офіцерів СБУ, високопосадових осіб як своїх агентів не лише для отримання інформації, а й для впливу на процеси, які відбуваються в Україні, то вони можуть використовувати і націонал-патріотичні сили», - сказав Грицак, відповідаючи на запитання про те, чи має СБУ інформацію про використання Росією для дестабілізації ситуації в Україні організацій національно-патріотичного спрямування.

Він наголосив, що багато з тих, хто входять до цих організацій, «ні сном ні духом не відають, хто насправді стоїть за кулісами цієї діяльності».

За його словами, досить складно визначити, коли російські спецслужби використовують націонал-патріотів «у темну», а коли ці організації свідомо провадять діяльність на шкоду країні.

«Якщо хтось із представників націонал-патріотичного середовища запідозрить свого сподвижника з партії або громадської організації в роботі на російські або інші спецслужби, він може нам повідомити, анонімно або безпосередньо, і ми обов'язково перевіримо цю інформацію», - сказав Грицак.