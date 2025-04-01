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Втрати ворога станом на 1 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 1 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Українські військові знищили 21856 бойових броньованих машин окупантів
фото: Reuters

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1540 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 1 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 916770 (+1540) осіб,
  • танків ‒ 10505 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21856 (+37) од,
  • артилерійських систем – 25552 (+15) од,
  • РСЗВ – 1347 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31462 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 3123 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42646 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 1 квітня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 1 квітня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 квітня

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – 0 суден.
Активність флоту окупантів станом на 1 квітня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 1 квітня 2025 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1133-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати озброєння

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