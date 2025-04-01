Втрати ворога станом на 1 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1540 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 1 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 916770 (+1540) осіб,

танків ‒ 10505 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 21856 (+37) од,

артилерійських систем – 25552 (+15) од,

РСЗВ – 1347 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31462 (+46),

крилаті ракети ‒ 3123 (+2),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42646 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 1 квітня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 квітня

У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 0 суден;

до Азовського моря – 0 суден.

Активність флоту окупантів станом на 1 квітня 2025 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1133-й день повномасштабної війни в Україні.