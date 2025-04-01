Втрати ворога станом на 1 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1540 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 1 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 1 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 1 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 916770 (+1540) осіб,
- танків ‒ 10505 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21856 (+37) од,
- артилерійських систем – 25552 (+15) од,
- РСЗВ – 1347 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31462 (+46),
- крилаті ракети ‒ 3123 (+2),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42646 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 1 квітня
- У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 0 суден;
- до Азовського моря – 0 суден.
Як відомо, триває 1133-й день повномасштабної війни в Україні.
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