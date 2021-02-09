Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах

Синоптики оголосили третій рівень небезпеки

У вівторок, 9 лютого, у Карпатах існує загроза сходження лавин.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

«Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку з відлигою та опадами, зберігається: 9 лютого – на високогiр'ї Івано–Франківської та Закарпатської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники радять утриматись від походів на високогір'я.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) утримається: 9 лютого – у горах Львівської області.

Зазначимо, водіїв великогабаритного транспорту на період негоди та діючих обмежень просять користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг, всі вони позначені на Google мапі.

Також із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений.

Через снігопад у Києві транспортний колапс.