Чи готова Європа до економічної відповіді Китаю за підтримку Росії – аналіз

Китай прагне поступово трансформувати глобальний порядок на свою користь і співіснувати у двополюсній системі зі США, тоді як Росія зацікавлена у руйнуванні чинної міжнародної архітектури безпеки

Під час Мюнхенської конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав європейські країни активніше долучатися до мирних переговорів щодо України та відновити прямий діалог із Росією. Також він підтвердив позицію Пекіна щодо підтримки територіальної цілісності України під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою.

Водночас фактичний стан економічних відносин між Пекіном і Москвою свідчить про інше: масштабна торгівля та співпраця у стратегічних секторах залишаються важливим чинником, який дозволяє Росії зберігати економічну стійкість у війні проти України. Про це пише DW, передає «Главком».

Аналітичний центр NEST представив у Мюнхені доповідь про характер китайсько-російського партнерства. У документі наголошується, що союз Москви та Пекіна не є ідеологічно цілісним або довгостроково стратегічно узгодженим.

Британський дослідник Бобо Ло пояснює, що Китай прагне поступово трансформувати глобальний порядок на свою користь і співіснувати у двополюсній системі зі США, тоді як Росія зацікавлена у руйнуванні чинної міжнародної архітектури безпеки. Попри це, співпраця між двома державами триває через тактичну вигоду.

Аналітикиня Європейської ради з міжнародних відносин Янка Ертель вважає, що спроби переконати Пекін відмовитися від співпраці з Москвою виглядають малоефективними. На її думку, для Європи важливо виходити з реальності, в якій Китай і Росія залишаються партнерами, а це безпосередньо впливає на перебіг війни.

Вона також припускає, що Європейський Союз міг би застосувати економічні інструменти впливу, зокрема мита на китайські товари в окремих секторах, як відповідь на підтримку Кремля.

Однак перед Брюсселем стоїть складний вибір: посилення тиску на Китай може мати наслідки для європейської економіки, яка залишається глибоко інтегрованою з китайським ринком.

До слова, під час Мюнхенської безпекової конференції 2026 року постійний представник США при НАТО Метью Вітакер виступив із гострою критикою на адресу Пекіна. За його словами, Пекін надає «вирішальну підтримку» російській агресії, і саме від позиції Китаю залежить тривалість бойових дій.