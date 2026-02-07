Головна Країна Політика
Зеленський звернувся до народу Білорусі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський звернувся до народу Білорусі
Президент також висловив сподівання, що представники опозиційних сил Білорусі, зокрема Світлана Тихановська, доноситимуть до міжнародної спільноти інформацію про спроби втягнути їхню країну у війну
фото: Х/Tsihanouskaya

«Ми кажемо народу Білорусі, що їх втягують у війну проти України»

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що білоруський режим став союзником Росії, дозволивши використовувати свою територію для наступу та ракетних ударів у 2022 році, та заявив, що наразі існує ризик подальшого втягування Білорусі у війну проти України. Україна передає білорусам різні сигнали з проханням не дозволити втягнути себе у бойові дії. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами Зеленського, нині існує реальна загроза подальшого втягування Білорусі у війну. Росія використовувала її територію для повітряних коридорів і технічної підтримки атак, зокрема запусків дронів по українській енергетиці. Українські служби працювали над тим, щоб зменшити ефективність такої інфраструктури.

Окрему небезпеку становить розміщення нового озброєння, яке може з’явитися або вже частково з’явилося на території Білорусі. Україна розцінює це як серйозну загрозу та сигнал про підготовку до ескалації. Президент розповів, що у відповідь Київ вживає заходів для протидії таким ризикам.

«Ми вважаємо, що є ризики у разі втягування білорусів у війну. Весь час Росія будувала різного характеру повітряні коридори, якими користувалися «рускі» під час атак на нашу енергетику. Передусім це ударні дрони. Це технічна підтримка, технічне обладнання на антенах на території Білорусі, які допомагали дронам. Україна займалася цим питанням, і знайшла, що зробити з деякими антенами, щоб зменшити масштаби атак проти нас. Але ми не можемо так негучно займатися питанням «Орєшніка», як займалися питанням антен на території Білорусі. І наш сигнал – там вже повністю або частково є «Орєшнік». Там підготовчі, технічні роботи зроблено. Ми це чітко розуміємо. І є наше застосування ракет по Капустиному Яру, де «рускі» тримають відповідну зброю. Тому такий наш сигнал Білорусі – вас можуть втягнути у цю війну, і «рускі» цього хочуть», – сказав Зеленський.

Президент також висловив сподівання, що представники опозиційних сил Білорусі, зокрема Світлана Тихановська, доноситимуть до міжнародної спільноти інформацію про спроби втягнути їхню країну у війну.

«Ми сподіваємось, що Світлана Тихановська та інші представники народу Білорусі будуть казати європейцям, казати іншим народам і державам – а вони багато зустрічаються – що Білорусь втягують у війну. Тому що «Орєшнік» – це не антени вже. Ми зробили все, щоб антени не працювали, і точно зробимо все, щоб «Орєшнік» навіть не почав працювати. Це загроза нам. І ми хочемо задіяти всі інструменти, щоб цього не відбулось. Якщо у Росії вийде залучити в цю війну ще одну країну повністю – Білорусь – це буде велика трагедія», – розповів президент.

Україна, як зазначив Зеленський, передає білорусам різні сигнали з проханням не дозволити втягнути себе у бойові дії, наголошуючи на спільності європейських цінностей і безпеки регіону. У разі повного залучення Білорусі до війни це може стати великою трагедією для обох народів.

Зеленський також нагадав, що після перших ракетних ударів із білоруської території Мінськ перекладав відповідальність на Росію. Однак тепер, коли йдеться про нові види озброєння та безпілотники, пояснити їх появу лише діями російських військових буде значно складніше.

Як повідомлялось, Україна готується до системного перегляду політики щодо північного сусіда. Президент Володимир Зеленський заявив про намір призначити спеціального уповноваженого з питань Білорусі. 

До слова, Кабмін припинив дію угоди з Республікою Білорусь про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах. 

Читайте також:

Теги: Світлана Тихановська Володимир Зеленський росія Білорусь

