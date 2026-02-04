Лідери Латвії та Естонії закликали ЄС призначити посланця для переговорів з РФ

У ЄС заявили про необхідність власного представника у переговорах

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня та президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального представника Європейського Союзу для переговорів з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Сіліня та Каріс наголосили, що будь-які контакти з Росією мають відбуватися після консультацій з Україною. Вони також зазначили, що майбутній співрозмовник повинен бути консенсусною фігурою.

«Я думаю, що нам потрібно займатися дипломатією. Завжди потрібно розмовляти, але нам потрібно ізолювати Росію і як і раніше застосовувати до неї санкції. Ми повинні бути за столом переговорів, тому що українці самі почали переговори. Так чому європейці не повинні вести переговори?» – сказала Сіліня.

Вона також назвала потенційних представників Європи, серед яких президент Франції, канцлер Німеччини, прем’єр-міністр Польщі та прем’єр-міністр Великої Британії.

«Так, нам дійсно потрібен посланець. Ймовірно, питання в тому, хто це буде. І я думаю, що у нас є багато варіантів. Я готова поїхати, якщо це буде потрібно, але я думаю, що європейські лідери з Німеччини або Франції, а також Великої Британії, яка є членом «коаліції охочих», повинні бути тими, хто сидить за столом разом з американцями, допомагаючи Україні в цих дуже жорстких переговорах», – додала Сіліня.

Каріс не став називати імена, але підкреслив, що майбутній представник має бути з великої європейської країни та користуватися «авторитетом у обох сторін».

«Європейський Союз також повинен бути залучений до цих дискусій. Хоча ми не воюємо з Росією безпосередньо, ми підтримуємо Україну вже багато років і продовжуємо це робити», – сказав Каріс.

Він також зазначив, що ЄС запізнився з активною дипломатією. «Ми теж повинні мати право голосу, але, як бачите, ми трохи запізнилися. Ми повинні були почати це, можливо, не президент Трамп, а ЄС, щоб також почати пошук дипломатичних рішень. Пару років тому ми були в позиції, що не розмовляємо з агресорами, а тепер переживаємо, що нас там немає (за столом)», –— додав президент Естонії.

