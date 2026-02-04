Головна Світ Політика
Лідери Латвії та Естонії закликали ЄС призначити посланця для переговорів з РФ

Єгор Голівець
Європа вимагає участі в дипломатичних контактах з Росією щодо війни
фото з відкритих джерел

У ЄС заявили про необхідність власного представника у переговорах

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня та президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального представника Європейського Союзу для переговорів з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Сіліня та Каріс наголосили, що будь-які контакти з Росією мають відбуватися після консультацій з Україною. Вони також зазначили, що майбутній співрозмовник повинен бути консенсусною фігурою.

«Я думаю, що нам потрібно займатися дипломатією. Завжди потрібно розмовляти, але нам потрібно ізолювати Росію і як і раніше застосовувати до неї санкції. Ми повинні бути за столом переговорів, тому що українці самі почали переговори. Так чому європейці не повинні вести переговори?» – сказала Сіліня.

Вона також назвала потенційних представників Європи, серед яких президент Франції, канцлер Німеччини, прем’єр-міністр Польщі та прем’єр-міністр Великої Британії.

«Так, нам дійсно потрібен посланець. Ймовірно, питання в тому, хто це буде. І я думаю, що у нас є багато варіантів. Я готова поїхати, якщо це буде потрібно, але я думаю, що європейські лідери з Німеччини або Франції, а також Великої Британії, яка є членом «коаліції охочих», повинні бути тими, хто сидить за столом разом з американцями, допомагаючи Україні в цих дуже жорстких переговорах», – додала Сіліня.

Каріс не став називати імена, але підкреслив, що майбутній представник має бути з великої європейської країни та користуватися «авторитетом у обох сторін».

«Європейський Союз також повинен бути залучений до цих дискусій. Хоча ми не воюємо з Росією безпосередньо, ми підтримуємо Україну вже багато років і продовжуємо це робити», – сказав Каріс.

Він також зазначив, що ЄС запізнився з активною дипломатією. «Ми теж повинні мати право голосу, але, як бачите, ми трохи запізнилися. Ми повинні були почати це, можливо, не президент Трамп, а ЄС, щоб також почати пошук дипломатичних рішень. Пару років тому ми були в позиції, що не розмовляємо з агресорами, а тепер переживаємо, що нас там немає (за столом)», –— додав президент Естонії.

Раніше, міністр закордонних справ Естонія Маргус Цахкна заявив про необхідність запровадження загальноєвропейської заборони на в’їзд для колишніх російських військових, які брали участь у війні проти України.

