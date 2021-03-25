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    Села вимирають. Із карти України зник ще один населений пункт

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    У селі Блешня помер останній житель - Села вимирають. Із карти України зник ще один населений пункт
    У селі Блешня помер останній житель
    Фото: Михайло Вовк

    За десять років із обліку на Чернігівщині зняли 30 населених пунктів

    На початку березня цього року в селі Блешня Семенівського району Чернігівщини помер останній житель. Про це Суспільному розповіла староста Алла Протапщук.

    Село раніше входило до складу Орликівської сільради.

    З початку 1990-х років із шести сіл сільради обезлюдніли три. Приблизно 5 років тому помер останній житель села Хандобоківка, а ще раніше з обліку зняли село Городок.

    З трьох сіл, що залишились нині в Орликівському старостинському окрузі, у двох, це Мхи і Баранівка, проживає по півтора десятка осіб.

    Починаючи з 2000 року, з обліку на Чернігівщині зняли 30 населених пунктів. Востаннє – у березні 2020 року - з обліку зняли село Клеці Малодівицької селищної ради Прилуцького району.

    Нагадаємо, у січні 2019 року повідомлялося, що на межі зникнення перебуває 4684 села, станом на 2015 рік у кожному з них мешкало до 50 осіб.

    В національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» прогнозують, що протягом найближчого часу кількість сільського населення України скорочуватиметься зі швидкістю 75-85 тисяч осіб щороку. Мова не тільки про високу смертність, а й про те, що села залишає остання молодь.

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    Теги: Чернігівщина смерть Україна село населення
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