Сенцов зустрівся з рідними та друзями (фото)
Разом із Сенцовим була його двоюрідна сестра Наталія Каплан
Звільнений з російської колонії український режисер Олег Сенцов зустрівся після поверненя додому з рідними і друзями.
Як видно на фото, опублікованими у Facebook, разом із Сенцовим була його двоюрідна сестра Наталія Каплан.
Нагадаємо, Сенцова запросили до Європарламенту для нагородження премією Сахарова.
Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.
Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.
Як відомо, Сенцов радий звільненню з ув’язнення в Росії і сподівається таку саму участь всіх інших утримуваних в РФ і ОРДЛО співгромадян.