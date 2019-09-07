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    Суспільство

    Сенцов зустрівся з рідними та друзями (фото)

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    Олег Сенцов та Наталія Каплан - Сенцов зустрівся з рідними та друзями (фото)
    Олег Сенцов та Наталія Каплан
    Фото: Mariana Ko, Facebook

    Разом із Сенцовим була його двоюрідна сестра Наталія Каплан

    Звільнений з російської колонії український режисер Олег Сенцов зустрівся після поверненя додому з рідними і друзями.

    Як видно на фото, опублікованими у Facebook, разом із Сенцовим була його двоюрідна сестра Наталія Каплан.

    Нагадаємо, Сенцова запросили до Європарламенту для нагородження премією Сахарова.

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    Сенцов зустрівся з рідними та друзями (фото)
    Сенцов зустрівся з рідними та друзями (фото)
    Сенцов зустрівся з рідними та друзями (фото)
    Сенцов зустрівся з рідними та друзями (фото)
    Сенцов зустрівся з рідними та друзями (фото)
    Сенцов зустрівся з рідними та друзями (фото)

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

    Як відомо, Сенцов радий звільненню з ув’язнення в Росії і сподівається таку саму участь всіх інших утримуваних в РФ і ОРДЛО співгромадян.

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