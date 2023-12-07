Відновлення України. Громадяни назвали чотири найбільші ризики

За результатами опитування, збільшилася частка українців, які вважають, що відбудова триватиме понад 10 років

За результатами опитування, корупція у питаннях майбутнього відновлення турбує населення навіть більше, ніж повторення воєнних дій

На думку українців, корупція та війна лишаються основними проблемами країни. Водночас погляди населення щодо відновлення України стали більш прагматичними, ніж пів року тому. Про це свідчать результати другої хвилі соціологічного опитування, яке на замовлення Transparency International Ukraine провела дослідницька агенція Info Sapiens за підтримки Проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія».

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Зокрема, опитування про потреби та очікування від майбутньої відбудови України проводилося серед населення та мерів. За результатами опитування, корупція у питаннях майбутнього відновлення турбує населення навіть більше, ніж повторення воєнних дій.

Корупція у питаннях майбутнього відновлення турбує населення навіть більше, ніж повторення воєнних дій фото: Transparency International Ukraine

Як і весною, українці вважають корупцію найбільшим ризиком у відновленні, причому одразу за двома параметрами: повернення корупційних схем (79%) та відсутність контролю і, як наслідок, розкрадання коштів (75%). А на третьому та четвертому місцях населення непокоять великий масштаб руйнувань (65%) та загроза повторення бойових дій (63%). Варто зазначити, що майже усі показники суттєво виросли за пів року.

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Основними проблемами країни українці так само вважають війну (у листопаді 96%, тоді як у березні 98%), корупцію (у листопаді 88%, тоді як у березні – 77%) та руйнування інфраструктури та житла (у листопаді 82%, тоді як у березні – 87%). Проте якщо війни та руйнувань наприкінці року стали боятися менше, то корупційні ризики навпаки стали турбувати українців більше на 11%.

Основними проблемами країни українці так само вважають війну, корупцію та руйнування інфраструктури та житла фото: Transparency International Ukraine

Водночас погляди населення щодо відновлення України стали більш прагматичними, ніж пів року тому. У порівнянні з минулою хвилею дослідження значущо збільшилась частка українців, які вважають, що відбудова триватиме понад 10 років. У березні так вважали 63% населення, а в листопаді вже 73% очікують, що відбудова триватиме до 10 років або більше. Такі ж прогнози українці дають і стосовно відновлення економіки: 70% вважають, що цей процес триватиме до 10 років та більше.

При цьому українці наполягають, що влада має консультуватися з громадськістю у питаннях відбудови, і це прагнення не змінилося за пів року – 93% весною та 92% восени.

Українці наполягають, що влада має консультуватися з громадськістю у питаннях відбудови фото: Transparency International Ukraine

Красномовно за себе говорить і той факт, що більшість (65%) тих, хто зазнав збитків та руйнувань (17% від усіх опитаних), не подавала заявку на компенсацію. З них кожен третій (37%) вважає, що у держави є нагальніші потреби.

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Нагадаємо, переважна більшість українців вважають основними проблемами нашої країни станом на сьогодні війну, корупцію та безробіття.

До слова, серед політиків, посадовців, громадських діячів та журналістів найчастіше респонденти висловлюють довіру до президента Володимира Зеленського (75% опитаних), голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма (64% опитаних) та волонтера Сергія Притули (51% опитаних).