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Якими є основні проблеми України на сьогодні: результати опитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Якими є основні проблеми України на сьогодні: результати опитування
Найменше людей турбують міжнародні зв'язки та протестні настрої серед населення
фото з відкритих джерел

Війна з РФ та корупція в нашій країні хвилюють переважну кількість українців 

Переважна більшість українців вважають основними проблемами нашої країни станом на сьогодні війну, корупцію та безробіття. Відповідні дані містяться у результатах соціологічного дослідження, проведеного компанією Active Group за підтримки Future Research Foundation – «Досягнення та проблеми в Україні очами українців» в період з 16 по 25 жовтня.

Переважна більшість респондентів (81,3%) назвали основною проблемою України війну з Росією. Трохи менше (80%), заявили, що вважають такою корупцію. Лише ці дві проблеми прозвучали у відповідях більшості опитуваних, а наступну у списку – безробіття, озвучили 31,9% громадян.

Крім того, серед проблем звучали і ризик неповернення людей, які виїхали (26,2%), тиск держави на бізнес (21,8%), а також масовий виїзд населення з України (21,6%).

Ще менше респондентів назвали серед основних проблему соціальної підтримки (17,7%), протиріччя у владі (16,1%), зменшення кількості населення (15,6%) та проблеми з відновленням інфраструктури (12,7%).

Якими є основні проблеми України на сьогодні: результати опитування фото 1

Нагадаємо, із травня до 2022 року до жовтня 2023 року серед інституцій у переліку безумовно довіру зберігають Збройні сили України та волонтери. Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчать, що наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року – 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року – 87%).

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Теги: українці соцопитування корупція безробіття

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