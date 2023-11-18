Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала понад годину

Небезпека оголошувалася через атаку ворожих дронів

Уночі 18 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку «Шахедів».

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Станом на 1:34 відбій оголошено в Київській, Вінницькій, Чернігівській та Черкаській областях. У низці областей загроза зберігається.

Станом на момент публікації карта тривог має такий вигляд:

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Мешканцям областей, де зберігається загроза варто пройти в укриття.