Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала понад годину
Небезпека оголошувалася через атаку ворожих дронів
Уночі 18 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку «Шахедів».
Станом на 1:34 відбій оголошено в Київській, Вінницькій, Чернігівській та Черкаській областях. У низці областей загроза зберігається.
Станом на момент публікації карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, де зберігається загроза варто пройти в укриття.
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