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Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала понад годину

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала понад годину

Небезпека оголошувалася через атаку ворожих дронів

Уночі 18 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку «Шахедів».

Станом на 1:34 відбій оголошено в Київській, Вінницькій, Чернігівській та Черкаській областях. У низці областей загроза зберігається.

Станом на момент публікації карта тривог має такий вигляд:

Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала понад годину фото 1

Мешканцям областей, де зберігається загроза варто пройти в укриття. 

Теги: війна тривога

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