Ексглава ЦРУ розповів, від чого залежатиме закінчення війни в Україні

ситуація на фронті залежить від того, чи отримає Україна потрібну зброю

Деякі рішення Вашингтон міг би ухвалювати швидше

Закінчення війни в Україні залежатиме від поставок зброї і від того, чи отримає Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний озброєння, яке він просить у партнерів. Про це заявив колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус на заході AtlanticCouncil, зазначивши при цьому, що реакція США на повномасштабне вторгнення Росії в Україну була «досить разючою», хоча деякі рішення Вашингтон міг би ухвалювати швидше.

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«Реакція Заходу дійсно дуже істотна, я вважаю, мабуть, набагато істотніша, ніж вважав Путін. І це урок, тому що ми, ймовірно, діяли в минулому так, що змусили його повірити, що, можливо, ми не відповімо так вагомо, як ми це зробили», – сказав Петреус.

Генерал заявив, що не буде прогнозувати, як закінчиться війна.

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Раніше український штурмовик назвав головне завдання у війні.

Також авторитетне американське видання опублікувало статтю про «замороження» війни в Україні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США без включення допомоги для України та Ізраїлю.