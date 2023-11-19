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Ексглава ЦРУ розповів, від чого залежатиме закінчення війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ексглава ЦРУ розповів, від чого залежатиме закінчення війни в Україні
ситуація на фронті залежить від того, чи отримає Україна потрібну зброю
фото з відкритих джерел

Деякі рішення Вашингтон міг би ухвалювати швидше

Закінчення війни в Україні залежатиме від поставок зброї і від того, чи отримає Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний озброєння, яке він просить у партнерів. Про це заявив колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус на заході AtlanticCouncil, зазначивши при цьому, що реакція США на повномасштабне вторгнення Росії в Україну була «досить разючою», хоча деякі рішення Вашингтон міг би ухвалювати швидше.

«Реакція Заходу дійсно дуже істотна, я вважаю, мабуть, набагато істотніша, ніж вважав Путін. І це урок, тому що ми, ймовірно, діяли в минулому так, що змусили його повірити, що, можливо, ми не відповімо так вагомо, як ми це зробили», – сказав Петреус.

Генерал заявив, що не буде прогнозувати, як закінчиться війна.

Раніше український штурмовик назвав головне завдання у війні. 

Також авторитетне американське видання опублікувало статтю про «замороження» війни в Україні. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США без включення допомоги для України та Ізраїлю. 

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Теги: війна путін Вашингтон озброєння Валерій Залужний

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