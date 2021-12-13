Економічний прогноз Мендель висміяли в соцмережі (фото)

У коментарі під постом деякі дописувачі писали Мендель компліменти, не зважаючи на зміст її повідомлення

«Кожні 10 років світ переживає фінансову кризу. Передбачити її точно неможливо», – написала Мендель

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вдалася в економічні тонкощі країни Піднебесної і застерегла про наслідки, яких не помічає Захід, бо сильно захоплений можливим військовим вторгненням Росії в Україну. Думками про економічну кризу Мендель поділилася на сторінці в Instagram.

«Кожні 10 років світ переживає фінансову кризу. Передбачити її точно неможливо. Однак зважати на сигнали – важливо для кожного з нас.

Поки Захід обговорює можливе військове вторгнення Росії в Україну, значно далі на сході один із найбільших китайських забудовників Evergrande оголошує перший дефолт. Поки що технічний. Але це вже означає, що сплатити доларовий борг компанія не змогла.

На тлі військової загрози ці новини проходять малопомітно, але турбують багатьох фінансистів світу. Адже падіння такого гіганта загрожує черговою глобальною кризою, яка ух як і боляче може вдарити по крихкій постковидній економіці», – застерігає Мендель.

У коментарях під постом, деякі користувачі мережі серйозно сприйняли слова екссекретарки Зеленського, а дехто відверто кепкував.

Зокрема блогери зауважили, що у двох реченнях Мендель зробила логічну помилку. «Кожні 10 років світ переживає фінансову кризу. Передбачити її точно неможливо», – написала екссекретарка. Цей «економічний прогноз» відразу викликав жваве обговорення у соціальних мережах.

Нагадаємо, Мендель осоромилася в соцмережі, коли надрукувала повідомлення із купою помилок. Також колишня прессекретарка Володимира Зеленського опублікувала у Instagram таємниче фото. На знімку її ніжно обнімає чиясь рука.



