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Із Києва та Львова до Москви: що відомо про пасажирські перевезення в Росію

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Із Києва та Львова до Москви: що відомо про пасажирські перевезення в Росію
У Держприкордонслужбі зазначили, що не мають можливості розвернути на кордоні людей, які прямують до Росії, оскільки неможливо визначити їхню кінцеву точку подорожі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Перевізники пропонують доїхати до столиці РФ майже з усіх обласних центрів України

Попри закритий кордон з Росією, пасажирське сполучення з державою-агресоркою фактично відкрите. Автобуси з Києва, Львова, Дніпра та інших обласних центрів України кілька разів на тиждень вирушають до Москви і назад.

Знайти автобус до Росії легко. Чимало варіантів є як в пошуковику, так і в соціальних мережах. Як з'ясував «Главком», коштує таке задоволення недешево – від $250 до $350, залежно від перевізника (приблизно 9-13 тис. грн).

Поки на офіційні перевезення встановлена заборона, перевізники влаштували бізнес на поїздках до агресора. У соціальних мережах існують групи, де щодня публікують оголошення про рейси до Москви.

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Мережа рясніє пропозиціями перевезень у країну-агресорку

Поїхати до столиці Росії дешевше зі Львова. За поїздку з Києва або Дніпра доведеться сплатити десь на $20 більше. Хоча найдешевший варіант, який можна знайти – саме з Києва.

«Із Києва коштуватиме $300, спочатку до Варшави автобус, потім через Білорусь у Росію», – розповів один із перевізників у розмові з журналісткою «Главкома». Чоловік зауважив, що в дорозі доведеться провести приблизно 2,5 доби.

«Главком» також дізнався про перевезення у Москву та Пітер із Західної України. Так, водій розповів, що їхатиме через Литву, Латвію та Естонію й за таку далеку поїздку з Мукачева до столиці країни-агресорки візьме $330-350.

Тож жодної складної схеми в перевізників немає: пасажир сідає в Україні на автобус, який прямує до Польщі, а вже у Варшаві пересідає на прямий рейс до Москви. Їде він через Білорусь або через Литву та Латвію.

«Головне – на кордоні з Польщею сказати, що прямуєте до Варшави. Далі їдете спокійно до Латвії і там пересідаєте на інший автобус, до Москви. З документів потрібно мати закордонний паспорт», – йдеться в одному з оголошень.

У Держприкордонслужбі зазначили, що не мають можливості розвернути на кордоні людей, які прямують до Росії, оскільки неможливо визначити їхню кінцеву точку подорожі.

Схема проста: Україна – Польща – Росія
Схема проста: Україна – Польща – Росія
колаж: ТСН

Більшість українців передають через перевізників посилки, інші їздять до Росії та назад. Тільки з Києва до Москви їздять десятки людей на тиждень.

«Буде два автобуси. Один Дніпро – Варшава, другий Варшава – Москва. Виїзди з автовокзалу у вівторок та суботу. Треба тільки закордонний біометричний паспорт. Їхати понад дві доби», – розповів один із водіїв журналістам ТСН. На запитання, чи не буде проблем під час перетину кордону, чоловік дивується: «Чого вони мають бути, якщо автобус їде до Варшави? З Варшави інший буде».

Другий перевізник запевняє, що проблем із поїздками до Росії зовсім немає: «Учора їхало 20 людей (до Москви — ред.), звідти 24 їхало. Начебто все добре, слава Богу».

Для того, щоб забронювати квиток, сплачувати нічого не треба. Гроші за проїзд беруть у Варшаві або після перетину російського кордону. Деякі просять фото закордонного паспорта.

Про популярність таких рейсів свідчить їхня регулярність та розмаїття варіантів.

Проте незважаючи на сумнівні напрямки, притягнути до відповідальності таких «бізнесменів» неможливо – єдиного перевізника, який забезпечує транспортування пасажирів чи вантажу з України до Росії, немає. Подібна схема працювала після заборони регулярного авіасполучення з Росією 2015 року.

Зазначимо, що такий перевізник в Україні не один, і всі вони мають приблизно по два рейси на тиждень. Тому можна говорити про сотні українців, які перетинають кордон країни-агресорки лише впродовж семи днів. Поки в Україні щодня помирають військові та цивільні через російську агресію, недобросовісні перевізники заробляють гроші на поїздках до Росії, а віддають їм ці кошти самі ж українці.

До слова, взимку СБУ викрила канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька.  Вартість квитка становила €250 в одну сторону.

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Теги: українці кордон перевезення автобус Москва

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