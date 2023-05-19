У Краматорську родина морила голодом свійських тварин: зооактивісти б'ють на сполох

Господарі пояснили жорстоке поводження із тваринами тим, що самі не мали чого їсти

У Краматорську поліція разом із зооактивістами знайшли родину, яка морила голодом свійських тварин. Тварини були знесилені та перебували у жахливих умовах: коза не могла дотягнутися до трави на подвір'ї, адже була прив'язана на короткий ланцюг, а свині зав'язали пащу, аби вона не вила від голоду. Про це повідомляє організація UAnimals.

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«Зоозахисники разом із поліцією знайшли на подвір'ї прив'язану козу. Вона лежала на землі знесилена, хоча зовсім поруч була трава, до якої вона не мала шансу дотягнутися через закороткий ланцюг. У стайні знайшли дві худющі свині, одна з них із зав'язаною пащею. А в будинку були закриті собака і півень. Козу врятувати не змогли, вона померла», – йдеться у повідомленні.

Зі слів зоозахисниці Кирини Черкасової, господарі тварин сказали поліції, що самі не мають що їсти. Місцеві поліцейські склали на хазяйку тварин протокол за адміністративне правопорушення, їй загрожує штраф до 5100 грн.

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Активісти проєкту UAnimals розцінюють цю історію як кримінальне правопорушення, тому подали ще одну заяву в поліцію від свого імені, та закликали українців реагувати на жорстоке поводження із тваринами.

Нагадаємо, що в мережі розгорівся скандал навколо одеського готелю «Немо», де клієнти комплексу нібито брали в оренду морських котиків та знімали із ними сюжети для соцмережі. На цю історію вже звернула увагу зоозахисна організація з порятунку та захисту бездомних тварин UAnimals. Її представники зазначили, що поведінка блогерів та керівництва готельного комплексу є жорстоким поводженням та пропагандою експлуатації тварин.