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У Краматорську родина морила голодом свійських тварин: зооактивісти б'ють на сполох

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Краматорську родина морила голодом свійських тварин: зооактивісти б'ють на сполох
Господарі зав'язали пащу свині, аби не вила від голоду
Фото: UAnimals

Господарі пояснили жорстоке поводження із тваринами тим, що самі не мали чого їсти

У Краматорську поліція разом із зооактивістами знайшли родину, яка морила голодом свійських тварин. Тварини були знесилені та перебували у жахливих умовах: коза не могла дотягнутися до трави на подвір'ї, адже була прив'язана на короткий ланцюг, а свині зав'язали пащу, аби вона не вила від голоду. Про це повідомляє організація UAnimals.

«Зоозахисники разом із поліцією знайшли на подвір'ї прив'язану козу. Вона лежала на землі знесилена, хоча зовсім поруч була трава, до якої вона не мала шансу дотягнутися через закороткий ланцюг. У стайні знайшли дві худющі свині, одна з них із зав'язаною пащею. А в будинку були закриті собака і півень. Козу врятувати не змогли, вона померла», – йдеться у повідомленні.

Зі слів зоозахисниці Кирини Черкасової, господарі тварин сказали поліції, що самі не мають що їсти. Місцеві поліцейські склали на хазяйку тварин протокол за адміністративне правопорушення, їй загрожує штраф до 5100 грн.

Активісти проєкту UAnimals розцінюють цю історію як кримінальне правопорушення, тому подали ще одну заяву в поліцію від свого імені, та закликали українців реагувати на жорстоке поводження із тваринами.

Нагадаємо, що в мережі розгорівся скандал навколо одеського готелю «Немо», де клієнти комплексу нібито брали в оренду морських котиків та знімали із ними сюжети для соцмережі. На цю історію вже звернула увагу зоозахисна організація з порятунку та захисту бездомних тварин UAnimals. Її представники зазначили, що поведінка блогерів та керівництва готельного комплексу є жорстоким поводженням та пропагандою експлуатації тварин.

Теги: Донеччина штраф тварини поліція

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Кримінал

У Краматорську родина морила голодом свійських тварин: зооактивісти б'ють на сполох
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