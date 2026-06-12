18-річний Адам Кадиров вдруге став героєм Чечні

Син глави Чечні отримав чергову найвищу нагороду республіки

Син глави Чечні Рамзана Кадирова, 18-річний Адам Кадиров, вдруге отримав звання героя Чеченської Республіки. Медаль Адаму Кадирову вручив його батько – глава регіону Рамзан Кадиров, пише «Главком».

Нагороду присудили за «видатні заслуги перед державою», підтримку російської війни проти України та у зв'язку з відзначенням Дня Росії.

Вперше звання героя Чечні Адам Кадиров отримав у жовтні 2023 року, коли йому було 15 років. Це сталося після резонансного випадку в СІЗО, де він побив Микиту Журавеля, заарештованого у справі про спалення Корану.

У положенні про звання героя Чеченської Республіки не встановлено обмежень щодо кількості нагороджень однієї людини. Сам Рамзан Кадиров також має це звання двічі.

Раніше 18-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова – Адам Кадиров отримав чергову нагороду від російської влади. Цього разу його відзначили медаллю «За внесок у проведення спеціальної військової операції», якою в Росії називають війну проти України.