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Рамзан Кадиров зводить у Грозному бульвар на честь свого батька в районі імені Путіна

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Рамзан Кадиров зводить у Грозному бульвар на честь свого батька в районі імені Путіна
Завершити будівництво бульвару та здати його в експлуатацію планують до 1 жовтня 2026 року
фото з відкритих джерел

Головна особливість будівництва полягає в тому, що бульвар будують всередині міського району імені Путіна

Влада Чечні продовжує демонструвати абсолютну відданість Кремлю та особисто Володимиру Путіну, одночасно звеличуючи власну керівну династію. Глава республіки Рамзан Кадиров оголосив про початок будівництва нового великого бульвару в столиці регіону, місті Грозному. По це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Повідомляється, що об'єкт назвуть на честь батька  Рамзана Кадирова – першого проросійського глави Чечні Ахмата Кадирова.

Головна особливість будівництва полягає в тому, що цей бульвар будують всередині міського району, який раніше влада Чечні офіційно назвала на честь російського диктатора Володимира Путіна. Куратором і відповідальним за виконання робіт призначено мера Грозного Хас-Магомеда Кадирова.

Для Чечні, керівництво якої безперестанку звітує перед Москвою про повну покірність, подібне поєднання імен Путіна та Кадирова на карті міста вже стало звичною справою. Новий проєкт створює максимальну концентрацію їхніх імен в одному місці:

  • Локація: бульвар Ахмата Кадирова стане центральною пішохідною зоною всередині району імені Путіна.
  • Масштаб: влада обіцяє звести там сучасну зону відпочинку з фонтанами, алеями та масштабним озелененням.
  • Сусідство: у Грозному вже є великий проспект імені Володимира Путіна, який тепер перетинатиметься або межуватиме з об'єктами родини Кадирових.

Увесь цей регіон повністю фінансується за рахунок дотацій із федерального бюджету Росії. Попри це, Рамзан Кадиров регулярно витрачає колосальні кошти на пафосні будівництва та перейменування, аби довести Кремлю свою корисність та закріпити абсолютну владу свого клану в Чечні.

Завершити будівництво бульвару імені Ахмата Кадирова та здати його в експлуатацію планують до 1 жовтня 2026 року.

«Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі в Кремлі підтримав кандидатуру Рамзана Кадирова на черговий термін на посаді очільника Чеченської Республіки. На зустрічі Путін відзначив «кардинальні зміни» в Чечні, назвавши це особистою заслугою Рамзана Кадирова.

Зауважимо, вибори глави Чечні відбудуться в Єдиний день голосування – 20 вересня 2026 року. Глава республіки обирається шляхом прямого таємного голосування громадян терміном на п'ять років. Офіційне призначення виборів має відбутися в червні 2026 року після відповідного указу президента РФ.

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Теги: Рамзан Кадиров Чечня путін

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