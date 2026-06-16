«Особистий кілер Кадирова» Денисултанов загинув на фронті

Денисултанов пережив українське СІЗО, повернення до Росії та ув'язнення за шахрайство – і загинув рядовим стрільцем під Селидовим

На фронті проти України загинув Артур Денисултанов – чеченець із десятками псевдонімів, якого журналісти та правозахисники називали «особистим кілером» глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кавказ.Реалії (Радіо Свобода).

Хто такий «Дінго»

Артур Денисултанов мав безліч імен: Артур Курмакаєв, Артур Кринари, Артур Денис Султанов, а також використовував документи на прізвища Тищенко та Цебро. У кримінальному світі Санкт-Петербурга за ним закріпилося прізвисько «Дінго».

Народився в Гудермесі (Чечня) у 1967 році. Ще до появи в Україні мав судимість у Росії: петербурзьке видання «Фонтанка» повідомляло, що у 2011 році Одинцовський міський суд засудив його до восьми років позбавлення волі. Після відбуття покарання Денисултанов, за даними слідчих, перейшов на інший рівень – почав виконувати завдання для кадирівських спецслужб за межами Росії.

Ім'я Денисултанова вперше з'явилося на міжнародному радарі у зв'язку зі справою Умара Ісраїлова – колишнього охоронця Рамзана Кадирова, який утік до Австрії та подав позов до Європейського суду з прав людини, звинувачуючи Кадирова у катуваннях. У 2009 році Ісраїлова застрелили у Відні, коли той виходив із супермаркету. Австрійський суд виніс вироки у цій справі у 2011 році, а ім'я Денисултанова фігурувало в розслідуваннях як одного з можливих виконавців: за даними ЗМІ, саме він виконував роль «переговорника» – умовляв Ісраїлова забрати заяву з ЄСПЛ, а після відмови отримав наказ на ліквідацію.

Замах у Києві та постріли Окуєвої

Широку увагу в Україні Денисултанов привернув після подій 1 червня 2017 року. Того вечора на столичному Подолі він підійшов до Адама Осмаєва – командира батальйону імені Джохара Дудаєва, який воював на боці України, – представившись журналістом французького видання Le Monde. Коли всі троє опинилися в автомобілі, Денисултанов відкрив вогонь по Осмаєву. Проте дружина Адама – доброволець АТО Аміна Окуєва – встигла першою витягти з кобури нагородний пістолет і серйозно поранити нападника. «Більше мені йому нічого сказати», – прокоментувала вона чотири постріли. Денисултанова затримали і відправили до реанімації.

Артур Денисултанов незадовго до спроби вбити Адама Осмаєва. Фото: соцмережі

Але на цьому трагічна хроніка не завершилася. 30 жовтня 2017 року – вже після того, як Осмаєву та Окуєвій надали охорону, – невідомі розстріляли їхній автомобіль на залізничному переїзді біля селища Глеваха під Києвом. По машині випустили понад 15 куль, п'ять з яких влучили в Аміну. Від отриманих поранень вона загинула. Адам Осмаєв дістав поранення в ногу, але вижив. Чи безпосередньо Денисултанов причетний до другого, смертельного нападу – слідство встановити не змогло: на той момент він перебував під вартою в українському СІЗО.

Обмін, повернення і загибель на фронті

В українському СІЗО Денисултанов провів понад два роки. У грудні 2019 року його включили до списку обмінюваних і передали представникам так званої «ДНР», звідки він виїхав до Росії. Після повернення, за даними ЗМІ, деякий час перебував у лавах так званої «народної міліції» окупованого Донбасу.

Артур Денисултанов в українському СІЗО. Фото: соцмережі

У лютому 2023 року московський суд засудив його за шахрайство. Прямо з колонії він підписав контракт із Міністерством оборони РФ і потрапив на фронт рядовим стрільцем у мотострілецькій дивізії.

Загибель зафіксована 2 листопада 2024 року поблизу Селидового в Донецькій області – там улітку–восени того ж року тривали запеклі бої. Офіційно смерть зареєстрував Курчалоєвський районний відділ ЗАГСу в Чечні у грудні 2024 року. Про те, що «кілер Кадирова» загинув на фронті, стало відомо лише тепер.

За даними правозахисника Абубакара Янгулбаєва, Денисултанов став першим із фігурантів, яких пов'язували з політичними вбивствами за наказами Кадирова і яких Росія направила воювати проти України, хто загинув на фронті.

Нагадаємо, вбивство Аміни Окуєвої досі залишається не до кінця розкритим. Один із підозрюваних у злочині – Ігор Редькін – після початку повномасштабного вторгнення зміг залишити Україну, а Угорщина відмовила у його видачі українській стороні.

До слова, Адам Осмаєв – чоловік загиблої – отримав українське громадянство у 2021 році.