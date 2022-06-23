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    Суспільство

    Синоптик розповіла, чи варто готуватися до сильної спеки

    Циклони, розташовані над Україною, змінять погоду&nbsp; - Синоптик розповіла, чи варто готуватися до сильної спеки
    Циклони, розташовані над Україною, змінять погоду 

    У Києві – мінлива хмарність, сонце, сухо та тепло, +25..+26 градусів

    На Лівобережжі циклон, центр якого розташувався східніше України, зумовить дощі, грози та при грозах навіть шквалисте посилення вітру. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

    «У західних областях, північних та багатьох центральних антициклон на ім'я Frido витіснить опади і зробить завтра погоду сонячною, сухою», – зазначає Діденко.

    Карта циклонів

    Карта циклонів

    Вітер 24-го червня буде північно-східним, рвучким, місцями навіть із штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду. Повітря поступово нагріватиметься, завтра впродовж дня очікується +24+27 градусів.

    На Полтавщині, Сумщині, Харківщині, в Кропивницькому з районами, на Запоріжжі ще буде свіжіше, місцями +19+23 градуси.

    У Києві п'ятниця обіцяє, якби не рвучкий північно-східний вітер, майже ідеальну погоду – мінлива хмарність, сонечко, сухо та тепло, +25, +26 градусів.

    Приємне літнє тепло найближчим часом домінуватиме в Україні, сильна спека малоймовірна, зазначила синоптикиня.

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    Теги: росія окупанти війна спека Україна повітря вітер окупація #stoprussia
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    Синоптик розповіла, чи варто готуватися до сильної спеки