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    Суспільство

    Спека відступає? Якою буде погода цього тижня

    Дощ у столиці можливий завтра вранці чи в першій половині дня вівторка - Спека відступає? Якою буде погода цього тижня
    Дощ у столиці можливий завтра вранці чи в першій половині дня вівторка
    фото: Дар'я Ревенко

    У ранкові години вівторка опади посунуться на північні та центральні області України

    Новий синоптичний тиждень в Україні розпочинається послабленням спеки. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

    У західних областях завтра, 14-го червня, стовпчики термометрів тупцюватимуть поблизу досить скромних, як на літо, 18-24 градусів тепла. У північних областях, на Вінниччині, у Кропивницькому з районами та на Черкащині очікується протягом дня вівторка також комфортна температура повітря, +22+28 градусів.

    Проте на Півдні, Сході, у Дніпрі з районами, на Полтавщині ще затримається спекотна погода, +27+32 градуси.
    Вітер в Україні буде завтра північно-західним, 5-10 метрів за секунду. Дощі випадатимуть вкрай нерівномірно.

    «14-го червня Україну перетинатиме атмосферний фронт і тому спочатку, найближчої ночі, дощі пройдуть в західних областях, торкнуться Вінниччини. У ранкові години вівторка опади посунуться на Північ та Центр.
    Впродовж дня періодичні короткочасні дощі та грози передбачаються у південній частині, місцями в центральних областях і завтра ввечері дійдуть до східних областей», – пише синоптикиня.

    У Києві 14-го червня спеки не буде. Максимальна температура повітря становитиме +24, +25 градусів. Дощ у столиці можливий завтра вранці чи в першій половині дня вівторка.

    «Найближчими днями спека послабне навіть у південній частині та в східних областях України. За дощами будемо стежити разом. Влітку вони ніколи не завадять», – зазначила Діденко.

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    Теги: росія окупанти війна спека Україна повітря вітер окупація дощ літо #stoprussia
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    Спека відступає? Якою буде погода цього тижня