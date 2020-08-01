Синоптики дали прогноз погоди на вихідні: дощі і незначне похолодання



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В Україні на вихідні, 1 та 2 серпня, очікується незначне похолодання та дощі з грозами, які накриють більшість регіонів

У суботу зливи з грозами накриють захід, однак потім дощі перенесуться в інші регіони

В Україні на вихідні, 1 та 2 серпня, очікується незначне похолодання та дощі з грозами, які накриють більшість регіонів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, у суботу, 1 серпня, західними регіонами пройдуть дощі з грозами. Температура повітря становитиме від +11 до +14 градусів ночі та від +22 до +24 градусів вдень.

У північних регіонах також очікуються опади, повітря прогріється до +20...+23 градусів вденЬ, вночі трохи свіжіше – від +11 до +14. Трохи тепліше буде на сході та півдні – там стовпчики термометра становитимуть +24...+28 градусів вдень та від +12 до +18 градусів вночі.

У Києві цього дня синоптики прогнозують дощ та від +21 до +23 градусів тепла вдень. Вночі температура повітря опуститься до +13...+15 градусів.

У неділю, 2 серпня, дощі перенесуться на східні та південні регіони. Зокрема, опади очікуються у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій Херсонській, Дніпропетровській областях та в Криму. Температура повітря в цих регіонах становитиме від +22 до +27 градусів вдень та +11...+17 вночі.

У західних, центральних та північних областях прогнозують сонячну погоду. Температура повітря коливатиметься від +21 до +26 градусів, вночі +10...+15.

У столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Стовпчики термометра піднімуться до +23...+25 градусів, вночі +12..+15 тепла.

Нагадаємо, нещодавно синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у серпні. За попердньою інформацією, цього року місячна температура повітря буде на 1-2 градуси вищою середніх багаторічних значень, а от місячна кількість опадів очікується в межах середніх багаторічних показників.

Згідно ж синоптикам Gismeteo, які склали прогноз на 10 днів, 4-5 серпня температура дійсно підвищиться майже до +30 градусів, але потім знову прийде зниження.

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що у серпні навіть очікуються заморозки.