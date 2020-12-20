Синоптики оголосили штормове попередження через туман

За прогнозами синоптиків під час туману видимість 200-500 м

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий

Через значний туман, видимість 200-500 м, синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами синоптиків, 20 грудня вночі та вранці на Правобережжі, в Чернігівській і Сумській областях туман, видимість 200-500 м.

У зв’язку із цим синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, у зв’язку зі зниженням температури повітря, 20-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. В областях проводять снігоочисні роботи.

Нагадаємо, що 17 грудня на Чернігівщині сильний снігопад повалив на дороги понад 200 дерев. Більшість дерев перешкоджали проїзду транспорту, поки їх не прибрали комунальники.