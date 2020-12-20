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    Суспільство

    Синоптики оголосили штормове попередження через туман

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    <p>За прогнозами синоптиків під час туману видимість 200-500 м</p> - Синоптики оголосили штормове попередження через туман

    За прогнозами синоптиків під час туману видимість 200-500 м

    Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий

    Через значний туман, видимість 200-500 м, синоптики оголосили штормове попередження. 

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозами синоптиків, 20 грудня вночі та вранці на Правобережжі, в Чернігівській і Сумській областях туман, видимість 200-500 м.

    У зв’язку із цим синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

    Крім того, за даними Укргідрометцентру, у зв’язку зі зниженням температури повітря, 20-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ.

    На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. В областях проводять снігоочисні роботи.

    Нагадаємо, що 17 грудня на Чернігівщині сильний снігопад повалив на дороги понад 200 дерев. Більшість дерев перешкоджали проїзду транспорту, поки їх не прибрали комунальники. 

    Теги: дороги снігопад повітря негода
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