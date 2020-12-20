Синоптики оголосили штормове попередження через туман
За прогнозами синоптиків під час туману видимість 200-500 м
Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий
Через значний туман, видимість 200-500 м, синоптики оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За прогнозами синоптиків, 20 грудня вночі та вранці на Правобережжі, в Чернігівській і Сумській областях туман, видимість 200-500 м.
У зв’язку із цим синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Крім того, за даними Укргідрометцентру, у зв’язку зі зниженням температури повітря, 20-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ.
На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. В областях проводять снігоочисні роботи.
Нагадаємо, що 17 грудня на Чернігівщині сильний снігопад повалив на дороги понад 200 дерев. Більшість дерев перешкоджали проїзду транспорту, поки їх не прибрали комунальники.